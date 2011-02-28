-"TÜRKİYE BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ" MARMARİS (A.A) - 28.02.2011 - Bingazi Limanı'ndan hareket eden ve yaklaşık 40 saat süre yolculuğun ardından Marmaris Limanı'na giriş yapan TCG İskenderun fırkateynindeki yolcuları, Muğla Valisi Fatih Şahin karşıladı. Bin 99 Türk yolcu, gemi limana yaklaştığı andan itibaren ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ile ''En büyük Türkiye'' ve ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attılar. Libya'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi faaliyetlerine iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Nakliye Gemisi TCG İskenderun fırkateyni, yaklaşık 40 saat süren yolculuğun ardından 427'si yabancı bin 526 yolcusuyla kılavuz gemiler ve sahil güvenlik botları eşliğinde Marmaris Limanı'na giriş yaptı. -45 DAKİKA GEMİDE BEKLEDİLER- Limana yaklaşan TCG İskenderun fırkateyninin yan çıkış kapılarının açılmaması nedeniyle yolcular yaklaşık 45 dakika gemide bekledi. Limana bir vinç yardımı ile getirilen seyyar köprünün geminin arka kısmına monte edilmesinin ardından yolcular limana giriş yaptı. Yolcuları, Muğla Valisi Fatih Şahin, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Şafak Yürekli, Marmaris Kaymakamı Serdar Polat ve AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, karanfillerle karşıladı. Pasaport işlemleri tamamlanan yolcuların bir bölümü otele, bir kısmı ise otobüslerle ailelerinin yaşadığı illere gönderildi. Pasaportu olmayan yabancılara, pasaport kontrol noktasında, ülkelerinin büyükelçilik görevlileri tarafından ''seyahat belgesi'' düzenleniyor. -ÇOCUK VE BEBEKLERİ ASKERLER TAŞIDI- Gemide yolculuk eden 40'dan fazla ailenin bebek ve çocuklarını, gemiden inişlerinden itibaren Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli askerler kucaklarında taşıyarak pasaport kontrol noktasına götürdü. Yabancı yolcuları, ülkelerinin büyükelçilik görevlilerinin karşıladığı gözlendi. Gemideki yolcuların bavulları da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli askerler tarafından otobüslere kadar taşındı. -TÜRK YOLCULAR- TCG İskenderun fırkateyninde yolculuk eden bin 99 Türk yolcu, gemi limana yaklaştığı andan itibaren ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ile ''En büyük Türkiye'' ve ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attılar. Limanda bekleyen gazetecilere yaşadıklarını anlatan Türk yolcular, tahliye operasyonu ile Türkiye'nin 25'den fazla ülkenin vatandaşlarını Türkiye'ye getirdiğine işaret ederek, ''Türkiye büyüklüğünü tüm dünyaya gösterdi. Gemilerde, Türk vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda yabancı vardı. Onlar bize minnet duygularını ifade ettiler'' dedi. Yolculuk boyunca, gemi personelinin kendilerine gösterdiği sıcak yaklaşım için de teşekkür eden Türk yolculardan biri, şunları söyledi: ''Gemiye alındığımız andan itibaren gözyaşlarına boğulduk. Türk karasularına giriş yapınca birçok arkadaşımız, 'En Büyük Türkiye' diye tezahürat yaptı. Günlerdir tahliye edilmek için bekliyorduk. Bazı arkadaşlarımızın çalıştığı şantiyeler yağmalandı. Sevdiklerimize kavuşmanın sevinci ile tahliye operasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.'' -208 VİETNAMLI YOLCU- Marmaris Limanı'na giriş yapan TCG İskenderun fırkateynindeki yabancı yolcular arasında, 208 kişi ile Vietnamlılar ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 39 kişi ile Bosna Hersek vatandaşları bulunuyor. TCG İskenderun firkateynindeki yabancı yolcuların dağılımı şöyle: ''Vietnam 208, Bosna Hersek 39, Makedonya 30, Güney Kore 31, Sırbistan 18, Bulgaristan 22, Ukrayna 17, Suriye 10, Tunus 10, Ürdün 9, Fas 7, Tayland 5, ABD 3, Filipinler 4, Irak 5, Pakistan 2, Hindistan 1, İtalya 1, Kanada 1, Libya 1, Lübnan 1, İngiltere 1, Romanya 1, Cezayir 1 kişi.'' -KIZILAY'IN ÇALIŞMALARI- Türk Kızılayı Marmaris Şube Başkanı Nafiz Kamadan yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı tarafından Osman Gazi-1 gemisine 8 bin adet gıda paketi, Orhan Gazi-1'e ise 7 bin 500 adet gıda paketi verdiklerini söyledi. Kamadan, ''Bu 2 gemiye 6 bin adet battaniye ve ayrıca tıbbi sarf malzemesi, hijyen seti verdik. Ayrıca 4 uzman personel ve 1 psikologdan oluşan 10 kişilik ekibimiz beşerli gruplar halinde bu 2 gemiyle Libya'ya gönderildi'' dedi. Türk Kızılayı olarak deniz yoluyla gelecekler için Marmaris Limanı'nda, hava yoluyla tahliye olan vatandaşlar için ise Dalaman Havalimanında gerekli bütün tedbirlerin aldığını bildiren Kamadan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Marmaris Limanında vatandaşlarımız için 10 çadır kuruldu. Bu çadırlarda, kumanya, sıcak çay ve çorba ikramında bulunuyoruz. Dalaman Havalimanında ise 2 adet mobil ikram aracımız gelen misafirlere hizmet veriyor. Türk Kızılayı Marmaris ve Dalaman'da 100 kişilik bir ekiple çalışmalarını yürütüyor.''