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Politika

"Türkçe'nin BM dillerinden biri olmasına çalışıyoruz" ESKİŞEHİR (A.A)

02 Aralık 2011 18:24

-"Türkçe'nin BM dillerinden biri olmasına çalışıyoruz" ESKİŞEHİR (A.A) - 02.12.2011 - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türkçe'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi dillerinden biri olarak kabul edilmesi ve 23 Nisan tarihinin UNESCO takvimine alınması için çalışma başlattığını bildirdi. Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, Türk dilinin BM'de resmi dil statüsü kazanması için daha fazla çaba harcayacaklarını ifade etti. Türkçe'nin BM'nin resmi dillerinden biri olması ve 23 Nisan'ın UNESCO takvimine alınması için çalışma başlattıklarını belirten Avcı, şunları kaydetti: ''Türkçe'nin BM resmi dillerinden biri olması ve 23 Nisan'ın UNESCO tarafından Çocuk Bayramı olarak takvime alınması, BM açısından da önemlidir. Azerbaycan ve diğer Türk devletleri, TÜRKSOY aracılığıyla destek verebilir. Bunu bekliyoruz. Bu, Türkçe'yi BM dillerinden biri yapmanın en önemli adımıdır.''

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