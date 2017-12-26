"Türk yatırımcılar Kanada'da başarılı işler çıkarıyor"

İSTANBUL, (DHA) - KANADA\'da Klein Grup bünyesinde Ticari Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve İşletme Aracılığı hizmeti veren emlak danışmanı Solmaz Kaynama, ülkenin farklı bölgelerinde kendilerini başarıyla konumlandıran birçok Türk şirketinin bulunduğunu belirterek, \"Kanada, dünyanın gözü önünde işinize yatırım yapabileceğiniz, yenilik katabileceğiniz, işinizi büyütebileceğiniz ve genişletebileceğiniz, finansal açıdan gelişmekte olan dinamik bir ülke\" dedi.

Kaynama, Kanada\'nın yabancı yatırımcıya sunduğu fırsatlar ve ayrıcalıklara ilişkin bilgi vererek, dünyanın dört bir yanından gelen müşterilere en uygun seçenekleri sunmayı amaçladıklarını söyledi. Türklerin Kanada\'da oldukça başarılı olduğunu vurgulayan Kaynama, \"Kahve mağazaları gibi küçük ölçekli işletmelerden adı dünya çapında duyulmuş tekstil üreticileri gibi büyük ölçekli firmalara kadar, Kanada\'nın farklı bölgelerinde kendilerini başarıyla konumlandıran birçok Türk şirketi bulunmaktadır. Ülkenin dört bir yanındaki Türk toplulukları, ticaret, sağlık bilimleri ve akademik sektörlerde büyümektedir\" ifadelerini kullandı.

KANADA, İSTİKRARLI, GÜVENLİ, RENKLİ VE ÇOK KÜLTÜRLÜ

\"Kanada dünyanın gözü önünde işinize yatırım yapabileceğiniz, yenilik katabileceğiniz, işinizi büyütebileceğiniz ve genişletebileceğiniz, finansal açıdan gelişmekte olan dinamik bir yerdir\" diyen Kaynama, \"Forbes\'e göre Kanada, yabancı ülkeler için davetkar bir ticaret ve yatırım ortamı sağlama açısından G20 en iyi ikinci ülkedir. Bu güzel, istikrarlı, güvenli, renkli ve çok kültürlü ülke birçok rekabet avantajı sunmaktadır\" diye konuştu.

VERGİ MALİYETİ EN DÜŞÜK G7 ÜLKESİ

Kanada\'daki işletmelerin toplam vergi maliyetlerinin, açık ara ile G7\'deki en düşük düzeyde olduğuna dikkat çeken Kaynama, \"Kanada ve AB arasındaki Kapsamlı Ekonomik ve Ticari Anlaşma\'sının da yürürlüğe girmiş olması sayesinde, Kanada\'daki işletmeler ve yabancı yatırımcılar, dünya mal ve hizmet çıktısının yarısını temsil eden Birleşik Devletler, Meksika ve AB pazarlarına erişim sağlamıştır. Birinci sınıf nakliye sistemleri ve tesisleri sayesinde Asya (Çin, Hong Kong, Japonya ve diğerleri) ve Avustralya pazarlarına ülkenin batı kıyılarından kolaylıkla erişilebilme imkanı mevcuttur\" dedi.

DÜNYADAKİ EN İSTİKRARLI BANKACILIK SİSTEMİNE SAHİP ÜLKE

Kanada\'daki tüm vilayetlerden yerel yönetimlerin, yabancı yatırımcıları ve işletmeleri çekmek, büyümelerine ve kar etmelerine destek olmak için çeşitli vergi teşvikleri ve yatırım dostu paketler sağladıklarını ifade eden Kaynama şunları söyledi:

\"Kanada, Ar-Ge açısından yoğun sektörler için G7\'deki en düşük işletme maliyetlerini de sunmaktadır. Kanada\'nın bankacılık sistemi dünyadaki en istikrarlı bankacılık sistemlerinden biridir. Dünya Ekonomik Forumu da bu durumu sürekli raporlarına konu etmektedir.

\"Kanada dünyanın en geniş kültür yelpazesine sahip ülkelerinden biridir. Gelişmiş eğitim sistemi, birinci sınıf üniversiteler, evrensel bir sağlık sistemi, eğitimli iş gücü, temiz ve dost şehirler sunmaktadır.

\"OECD\'nin Daha İyi Yaşam Endeksi, genel yaşam koşulları ve yaşam kalitesi açısından Kanada\'nın G7 arasında en iyi olduğunu göstermektedir. Kanada kaliteli iş-yaşam dengesinin kolaylıkla kurulabileceği bir ülkedir.\"

YABANCI YATIRIMCI HANGİ KRİTERLERİ DİKKATE ALIYOR?

Küresel anlamda doğrudan yabancı yatırımların en yoğun olduğu bölge Avrupa Birliği (AB) olduğunu dile getiren Kaynama, şöyle konuştu:

\"5.148 milyar Amerikan doları yabancı yatırım stoğunu elinde tutan AB’yi 3.648 milyar Amerikan doları yabancı yatırım ile ABD takip etmektedir. Bunların ardından Birleşik Krallık, Hong Kong, Çin, Almanya, Belçika, İsviçre, Fransa ve Kanada gelmektedir.

\"Yabancı yatırımcıların değerlendirdiği en önemli faktörler olarak çalışanların ücretleri ve uzmanlık düzeyleri, vergi ve kur oranları, nakliye ve altyapı imkanları, ekonominin boyutu ve büyüme potansiyeli, siyasi kararlılık ve mülkiyet hakları, serbest ticaret bölgelerine erişim sayılabilir.

\"Yabancı yatırımcı olarak bu faktörlerin tümünün olumlu olması beklenemez. Bir ülke bazı yönlerden yatırım avantajı sağlarken, diğer yönlerden maliyetleri artırabilir ya da risk içerebilir. Bu durumda toplamda en büyük net avantajı sağlayan ülkeler, kendilerine daha fazla yabancı yatırım çekebilmektedir.\"

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