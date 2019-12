-"Türk niye çifte vatandaş olamıyor?" DORTMUND (A.A) - 14.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Almanya'da bir Avusturyalı ya da Fransız'ın çifte vatandaş olabildiğini ancak Türk vatandaşının olamadığını vurgulayarak, ''Ben bunu hukuk çerçevesinde anlayamıyorum. Eşitlikçi yaklaşım yok. Adalet yok. İnsan hakları var mı? Yok. Bunu kendime anlatamıyorum'' dedi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Dortmund kentinde verdiği iftara katıldı. Bozdağ, burda yaptığı konuşmada Almanya'nın çifte vatandaşlık konusunda Türklere uyguladığı uygulamayı eleştirerek, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Sözkonusu uygulamanın insan hakları ve AB değerlerine aykırı olduğunu savunan Bozdağ bu uygulamanın Almanya gibi bir ülkeye yakışmadığını da ifade etti. Konuşmasında yurtdışında yaşayan Türklere verilen Mavi Kart ile ilgili müjde de veren Bakan Bozdağ, bu konuda yasal düzenlemenin hazır olduğunu ve artık Mavi Kart sahibi olanların Türkiye'de herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını kaydetti. Yurtdışında yaşayanların oy kullanma hakkına da değinen Bozdağ, bu konuda İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı'nın ortak çalışmada bulunduklarını belirterek bu kurumların anlaşacağı bir yasa çıkaracaklarını ve gelecek seçimlerde mutlaka yurtdışında oy kullanabileceği sözünü verdi. Bu yıl Almanya'ya göçün 50. yılı olduğunu hatırlatan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 50 yıl önce savaştan çıkan bir Almanya'nın zor durumda olduğunu ve bugünkü noktaya gelmesinde Türklerin önemini anlattı. Federal Almanya'nın İslam dinini hala resmi olarak tanımamasını da anlayamadığını ifade eden Bozdağ, karanlıkla mücadele etmek için İslam'ın kandilinin bu ülkede yakılması gerektiğini belirtti. Dortmund'taki iftara Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanı Kemal Yurtnaç, Essen, Düsseldorf, Köln, Münster başkonsolosları, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Dere, eski milletvekili Şevki Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. -Köln Merkez Camii inşaatını ziyaret Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından yaptırılan Köln Merkez Camii inşaatını da gezen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, caminin adeta bir külliye şeklinde inşa edilmesinin kendisini sevindirdiğini ifade etti. Bekir Bozdağ, caminin sadece Türklere değil tüm Müslümanlara hizmet edecek bir mabet olacağını ve yakın zamanda ibadete açılacağını söyledi. Merkez Camii'nin Almanya'nın dirliğine birliğine, karşılıklı saygı ve sevgiye katkılar sunacağına işaret eden Bozdağ, mabetlerin sevgi ve saygıyı çoğaltan yerler olduklarını ve camilerin bulunduğu her yerde herkese açık olduğu için tanımaya ve tanışmaya vesile olduğunu kaydetti. Dünya'da son zamanlarda ortaya çıkan İslamafobia konusunda da değinen Başbakan Yardımcısı, bunun temel nedeninin bilgisizlik ve ön yargılar olduğunu vurgulayarak, İslamın doğru anlaşılması ve bilinmesi halinde cehaletin ve bilgisizliğin doğurduğu karanlığın kendiliğinden ortadan kalkacağını belirtti. İslam dininin bulunduğu her yerde hoşgörüyü, kardeşliği ve insanı yücelttiğine dikkati çeken Bozdağ, ''Kim İslam'ı terörle yan yana koyuyorsa İslam terörü destekliyor gibi gösteriyorsa bu İslama yapılmış en büyük saygısızlık ve iftiradır'' dedi. Somalide yaşanan açlık ve sefalet konusunda açıklamalarda bulunan Bozdağ, ''Somali'de dram ve insanlık ayıbı var. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza bu yaşanan ayıba sessiz kalmamalarını ve Somali'ye yardım yapmaya davet ediyorum. Dünya küçüldü onlar bizim yan katlarda oturan komşumuz haline geldiler. Türkiye olarak bu konuda yardımlarımız başladı. Kargo uçaklarımız yardımları Somali'ye götürmeye başladı'' diye konuştu. -''Vatandaşlarımız nerde yaşıyorsa oraya kazandırdılar''- Bekir Bozdağ Köln temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Almanya'ya gelen Türklerin 50 yıl önce bu ülkeye geldiklerini belirterek, ''O günkü yıkılmış ve imkanları olmayan bir Almanya vardı. Buraya gelen insanlarımız Almanlarla beraber işlediler. Bugün güçlü bir Almanya varsa burada en önemli payı olanlardan bir tanesi Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın emekleridir, bilgi becerileridir. Bunu gözardı etmemek lazım. Bizim vatandaşlarımız nerde yaşıyorsa oraya kazandırdılar. Almanya'ya zarar veren bir eylem içinde olmadılar. Her türlü ayrımcılıkta dahi hoşgörülerini bozmadılar. Yaşadıkları ülkenin her alanında ortaya koydukları emek ve projelerle anılacaklarını ümit ediyorum. Kendi kimliklerini muhafaza ederek bunları yapacaklar. Hem kendi kimliklerini koruyacaklar hem de bulundukları topluma saygılı olarak yaşayacaklar'' şeklinde konuştu. -Avrupalı Türk Demokratlar Birliğini ziyaret etti- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ iftar programı öncesi Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Merkezi'ni de ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Bekir Bozdağ, dünyanın 155 ülkesinde 6 milyon Türk yaşadığını ve önemli bir çoğunluğunun ise Almanya'da yaşamakta olduğunu belirterek, tüm vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceklerini ifade etti. UETD'nin çok başarılı çalışmalar yaptığını anlatan Bozdağ, Türklerin sorunlarının çözümünde yardımcı olan yöneticilere teşekkür etti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyet sabah saatlerinde Türkiye'ye hareket edecek.