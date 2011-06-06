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Politika

"TÜRK MİLLETİNİN EVLADI BU ÜLKENİN ZENCİSİ DEĞİL" DİYARBAKIR (A.A)

06 Haziran 2011 18:02

-"TÜRK MİLLETİNİN EVLADI BU ÜLKENİN ZENCİSİ DEĞİL" DİYARBAKIR (A.A) - 06.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır mitinginde yaptığı konuşmada, ''Türk milletinin hiçbir evladı bu ülkenin zencisi değildir. Buna inandık. Türk milletinin hiçbir ferdi bu ülkenin ötekisi değildir. Bundan asla taviz vermedik. Kimsenin kendi evinde yabancı olmasını istemedik, aklımızdan geçirmedik. Aksini düşünenlerin ise heybetli bir şekilde karşısında durduk. Diyarbakırlı kardeşim, siz bizsiniz biz de siz'' dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da, ''Siz Türk milletinin eşit, onurlu ve yeri doldurulamaz birer mensubusunuz. Siz bizim herşeyimizsiniz. Gönlümüzdesiniz, dilimizdesiniz. Washington'dakiler sizi benden daha fazla sevemez. Brüksel'dekiler benden daha çok anlayamaz. Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenemez'' dedi.

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