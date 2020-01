"Turistler yeme-içmeye en çok harcamayı İstanbul'da yaptı"

İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Uluslararası seyahat eden turistler en çok harcamayı Dubai’de yaparken, yeme-içme alanında en çok harcama İstanbul’da yapıldı. Toplam seyahat harcamalarında en büyük payları sırasıyla alışveriş, yemek ve konaklama alıyor.

Mastercard’ın gelenekselleşen Hedef Şehirler Endeksi raporunun dokuzuncusunun sonuçları yayımlandı. Dünyanın en çok seyahat edilen 132 şehri için, turistik ziyaret ve harcama trendlerini inceleyen raporda; İstanbul, Avrupa listesinde üçüncülüğünü korudu.

Araştırmaya göre, 2016 yılında 9 milyon olan İstanbul’un ziyaretçi sayısı, 2017 yılı sonunda 9,5 milyona ulaşacak ve şehir cazibe merkezi olmaya devam edecek.

Rapor ayrıca İstanbul’u ziyaret eden seyahat severlerin toplamda 6 milyar dolara yakın harcama yaptığını, bu toplamın 3’te 1’lik kısmının ise yemeğe harcandığını ortaya koydu.

İstanbul dünyanın dört bir yanından ziyaretçi aldı

“Hedef Şehirler Endeksi 2017”ye göre İstanbul’a en çok turist gönderen ülke 904 bin ziyaretçi ile Almanya oldu. Onu 741 bin ziyaretçiyle İran, 487 bin ziyaretçiyle Suudi Arabistan, 401 bin ziyaretçiyle Ukrayna ve 359 bin ziyaretçiyle İngiltere takip etti. İstanbul’a gelen ziyaretçilerin yüzde 63’ü yakın çevre ülkelerden geliyor.

2017 raporunda dünya sıralamasında 20 milyon ziyaretçi ile ilk sıradaki Bangkok’u, 19 milyon ziyaretçi ile geçen sene de ikinci sırada olan Londra takip etti.

Londra, Avrupa sıralamasında ise birinci konumda. Londra’yı 15 milyon ziyaretçiyle Paris, 14 milyon ziyaretçiyle Dubai takip ediyor.

Beşinci sırada ise 13 milyon ziyaretçiyle Singapur geliyor. Geçen sene beşinci sırada olan New York’un bir basamak gerilediği görülüyor.

Yemek harcamalarında İstanbul birinci

Tüketiciler için “deneyim yaşamanın” önem kazandığı günümüzde, seyahat etmek her geçen gün daha popüler hale geliyor.

Ziyaret sebeplerini de ortaya koyan rapor, ziyaretçilerin neredeyse yarısının iş amaçlı seyahat ettiği Şangay dışında, çoğu seyahatin turistik amaçla gerçekleştiğini gösteriyor.

İlk 20 şehri incelediğimizde seyahat edenlerin yaptığı harcamalarda, İstanbul yemek harcamaları kulvarında, birinciliği göğüslerken, Londra, Osaka ve Tokyo alışveriş harcamalarında başı çekiyor.

En yüksek harcamayı konaklamaya ayıranlar ise sırasıyla Paris yüzde 45, Milano yüzde 40 ve Roma yüzde 40 ziyaretçilerinden oluşuyor.

Ekonomik büyümenin lokomotifi olan ülkeler

Son 7 yıllık bilgilere bakıldığında seyahat harcamaları yüzde 41 ile yüzde 22 büyüyen global GSYH’den daha hızlı büyüyor.

Tam da bu sebepten turizm sektörü, listeye giren şehirlerin ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor.

Bu seneki raporda 29 milyon dolarlık harcama ile ilk sırada yer alan Dubai’de 2017 için yüzde 10’luk bir artış bekleniyor, New York ise 17 milyon dolarlık harcama ile ikinci sırada bulunuyor.