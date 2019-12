-"TURİST" TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Başkent sinemalarında bu hafta 2 yeni film seyirciyle buluşacak. Gerilim-dram türündeki ''Turist'' sinemalarda. Florian Henckel von Donnersmarck'ın yönettiği, senaryosunu Christopher McQuarrie ile Jeffrey Nachmanoff'un yazdığı filmde, Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton ve Rufus Sewell rol alıyor. Filmin hikayesi, kırık kalbinin acısından kurtulmak için İtalya'ya giden Amerikalı turistin etrafında şekilleniyor. İngiltere yapımı ''Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızının Yolculuğu'' vizyona giriyor. Yönetmenliğini Michael Apted'in yaptığı filmin senaryosu Christopher Markus ile C.S. Lewis'e ait. Fantastik macera türündeki filmde Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley ve Will Poulter rol alıyor. Hafta boyunca seyirciyle buluşacak filmler şöyle: ARMADA: ''Av Mevsimi'', ''Turist'', ''Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'', ''Memlekette Demokrasi Var'', ''New York'ta Beş Minare'', ''Prensesin Uykusu'', ''Çılgın Dostlar'', ''Git Başımdan'', ''Sammy'nin Maceraları'' METROPOL: ''Av Mevsimi'', ''Turist'', ''New York'ta Beş Minare'', Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'', ''Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızının Yolculuğu'', ''Testere'' MEGAPOL: ''Av Mevsimi'', ''New York'ta Beş Minare'', ''Memlekette Demokrasi Var'' OPTİMUM: ''Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızının Yolculuğu'', ''New York'ta Beş Minare'', ''Git Başımdan'', ''Memlekette Demokrasi Var'', ''Av Mevsimi'', ''Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'', ''Çılgın Dostlar'' KIZILAY BÜYÜLÜ FENER: ''Av Mevsimi'', ''Turist'', ''Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızının Yolculuğu'', ''Prensesin Uykusu'', ''Memlekette Demokrasi Var'', ''New York'ta Beş Minare'', ''Git Başımdan'', ''Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'', ''Çoğunluk'', ''Biri Beni Isırdı'', BAHÇELİEVLER BÜYÜLÜ FENER: ''Av Mevsimi'', ''Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızının Yolculuğu'', ''Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'', ''New York'ta Beş Minare'', ''Turist'', ''Biri Beni Isırdı'' KIZILIRMAK SİNEMASI: ''Av Mevsimi'', ''Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'', ''New York'ta Beş Minare'' -SERGİ- ATAKULE VAKIFBANK SANAT GALERİSİ: Celal Binzet'in ''Adsız Bir Masal'' resim sergisi, 19 Aralıka kadar ziyaret edilebilir. ATLAS SANAT GALERİSİ: Lütfi Özden'in ''Tecrit'' adlı tuval üzerine yağlı boya resim sergisi, 21 Ocaka kadar görülebilecek. AYSEL GÖZÜBÜYÜK SANAT EVİ: Hatice Aykanat ve Tabassum Shaen'in resim sergisi, 31 Aralıka kadar açık kalacak. CERMODERN: Mehmet Günyeli'nin soyut fotoğrafları ve Bejan Matur'un kurguladığı şiirlerden oluşan ''Kader Denizi'' sergisi, 19 Ocaka kadar açık olacak. DOKU SANAT GALERİSİ: Alp Bartu ve Ali Demir'in resim sergisi, 13 Aralıka kadar görülebilir. ELELE SANAT GALERİSİ: Cuma Ocaklı resim sergisi 23 Aralıka kadar ziyarete açık olacak. GALERİ SOYUT: Seydi Murat Koç'un ''Hades'' adlı resim sergisi, 22 Aralıka kadar görülebilir. HELİKON SANAT GALERİSİ: Şükran Pekmezci'nin sergisi, 1 Ocaka kadar gezilebilir. İLHAN SANATEVİ: İlhan Sanatevi 2010 Kale Festivali anısına resim sergisi, yarına kadar açık olacak. Selçuk Kayımoğlu'nun ebru sergisi, 13-30 Aralık arasında beğeniye sunulacak. KRİŞNA SANAT MERKEZİ: Rabia Çalışkan'ın ''Şimdi'nin Gücü'' resim sergisi 17 Aralıka kadar ziyaret edilebilir. MİLLİ PİYANGO TALİH KUŞU SANAT GALERİSİ: Canan Gence Deliduman'ın ''Anadolu Uygarlıkları'' resim sergisi, 18 Aralıka kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Tahir Uzun'un fotoğraf sergisi, 18 Aralıka kadar görülebilecek. MÜNİ ART SANAT GALERİSİ: Emel Yalın'ın resimlerinden oluşan sergi, 30 Aralıka kadar ziyaret edilebilir. SANDANS SANAT GALERİSİ: Engin Türker'in resim ve heykel sergisi, 17 Aralıka kadar gezilebilir. -CSO, 16 VE 17 ARALIKTA KONSER VERECEK Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 16 ve 17 Aralıktaki konserlerinde İsmet İnönü anısına sahneye çıkacak. Şef Gilbert Varga yönetimindeki orkestraya, piyano sanatçısı Hüseyin Sermet eşlik edecek. Konserde, Beethoven'in ''4. Piyona Konçertosu Sol Majör op.58'', Çaykovski'nin ''4. Senfoni Fa minör Op.36'' eserleri seslendirilecek. Bilkent Senfoni Orkestrası, 11 Aralıkta vereceği konserde, piyano sanatçısı Boris Berman ile sahneye çıkacak. Orkestrayı Michal Nesterowicz'in yöneteceği konserde, Johannes Brahms'ın ''piyano konçertosu No.1, Re minör Op.15'', S. Prokofyef'in ''Senfoni No.5, Op. 100'' eserleri sanatseverlerle buluşacak. Ankara Devlet Tiyatrosu, bu hafta 18 oyun, Ankara Devlet Opera ve Balesi ise 3 eserle sahne alacak. Başkentte hafta boyunca yapılacak kültür sanat etkinlikleri şöyle: -TİYATRO- BÜYÜK TİYATRO: ''Kerbela'' adlı oyun, yarın, 12 ve 14 aralıkta seyircisiyle buluşacak. Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği oyunun dekoru Murat Gülmez, kostümleri Hale Eren'e ait. Işık düzenini Yakup Çartık'ın yaptığı oyunda, Rengin Samurçay, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener, Nihat Hakan Güney ve Ersin Ayhan başlıca rolleri paylaşıyor. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: İbrahim Balaban'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Şair Baba ve Damdakiler'' adlı oyun, bugün, yarın ve 11 Aralıkta temsil verecek. Oyunda, Aydın Uysal, Bülent Çiftçi, Cengiz Uzun, Cem Balcı, Eda Yılmaz Yener, Erdinç Doğan, Erkan Alpago, Esra Akdoğan, Gültekin Gülkan, Mehmet Ali Toklu ve Miraç Eronat başlıca rolleri paylaşıyor. ''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'' adlı müzikal, 14 ve 15 Aralıkta izlenebilecek. Haldun Dormen'in Türkçeye çevirdiği oyunun yazarı Larry Gelbart ve Bert Shevelove. Yönetmenliğini Celal Kadri Kınoğlu'nun üstlendiği oyunda, Levent Çelmen, Nejat Armutçu, Can Öztopcu, Zerrin Epikmen, Ahmet Bacınoğlu, Ahmet Erkut, Güven Besimoğlu, Kutay Sungar, Sinem İslamoğlu ve Doğukan Özman başlıca rolleri paylaşıyor. Brita Kutchmy'nin yazdığı, Çağman Pala'nın Türkçeye çevirdiği, Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı her yaşta çocuğa yönelik ''Narnia Günlükleri Aslan Cadı ve Dolap'' 12 ve 14 Aralıkta seyirciyle buluşacak. ŞİNASİ SAHNESİ: Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Bir Savaş Hikayesi'' adlı oyunu, bugün, yarın ve 11 Aralıkta beğeniye sunulacak. ABD'li yazar Jeanne Beckwith'in yazdığı, Esra Ege'nin Türkçeye çevirdiği oyunu Aclan Büyüktürkoğlu yönetiyor. Dekorunu Murat Gülmez'in, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı yapıtın ışık tasarımı Mehmet Yaşayan'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Ahmet Türkoğlu, Aylin Gürsoy Ariöz, Bahadır Karasu, Cahit Öztüfekçi, Koray Karaca, Mithat Erdemli, Savaş Tamer, Seda Oksal, Eren Oray, Şahap Sayılgan, Berna Yılmaztürk, Bora Godri, Burcu Özcan, Burcu Petekkaya, Emrah Çakıl, Emrah Ersoy, Eray Çelik, Ezgi Can, Gökhan Korkusuz, Gökhan Yılmazer, Hüseyin Ataseven, Mithat Abacı, Murat Özdemir, Nihal Erdoğan, Özge Korgun, Özlen Tamer, Sine Zeynep Eteke, Tamer Yurtbaşı, Umut Kılınç ve Yaseri Şahbudak rol alıyor. Eserde, bir askeri üste kendi ordu mensuplarının üzerine ateş açmaya başlayan askeri doktorun öyküsü anlatılıyor. Behiç Ak'ın yazıp Serhat Nalbantoğlu'nun yönettiği, dekor ve giysi tasarımını Işın Mumcu'nun hazırladığı, Cüneyt Mete, Devrim Yakut, Benian Dönmez'in rol aldığı ''Tek Kişilik Şehir'', 14-18 Aralık tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. Mehmet Akay'ın yazıp yönettiği, ''Büyümek İstiyorum'' adlı çocuk oyunu 9, 12 ve 14 Aralıkta sahnelenecek. Dekor ve giysi tasarımı Özge Karasu, ışığı Ahmet Karademir, müzik düzeni Fatih Şener'e ait oyunda, Ercan Eker, Necmettin Efe Ünsal, Celal Murat Usanmaz, Müjde Hayat, Fatma Nazlı Polattaş, Eylem Türkmen, Müge Buket, Dilara Gürdere ve Ayla Kaymak rol alıyor. KÜÇÜK TİYATRO: Özensizlik nedeniyle kısa sürede biten aşkları esprili bir dille işleyen ''Geç Kalanlar'' adlı oyun, bugün, yarın ve 11 Aralık ile 14-18 Aralıkta izlenebilecek. Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın yönettiği eserin dekor tasarımını Işın Mumcu, giysi tasarımını Sevgi Türkay yaptı. Işık düzenini Osman Uzgören'in yaptığı eserde, Füsun Günuğur, Levent Şenbay, Dilara Keyf Günüç ve Deniz Alver Çamlıdağ oynuyor. Çocuk oyunu ''Keloğlan Keleşoğlan'', bugün, 12 ve 14 Aralıkta küçük seyirciyle buluşacak. AKÜN SAHNESİ: ''Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan Onbir Tablo'' adlı sunum, Rüştü Asyalı'nın sesi ve Cem İdiz'in piyanosundan çıkacak notalarla seyirciyi selamlayacak. Sunum, 9-12 Aralıkta beğeniye sunulacak. Nihat Asyalı'nın düzenlediği, Rüştü Asyalı'nın yönettiği 2 perdelik sunumun müziği Cem İdiz'e, dekoru Hakan Dündar'a ait. Işık düzenini Ersen Tunççekiç'in üstlendiği sunumda Füruzan Tercan dramaturg, Berin Ötenel yönetmen yardımcısı, Batuhan Yalçın da reji asistanı olarak görev yaptı. Turgay Nar'ın kaleme aldığı, Laçin Ceylan'ın yönettiği ''Gizler Çarşısı'', 14-18 Aralıkta seyirciyle birlikte olacak. Dekor tasarımını Turgut Kocaman'ın, kostümlerini Ceren Karahan'ın hazırladığı oyunun ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'nun imzasını taşıyor. ALTINDAĞ TİYATROSU: Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği ''İçlerinden Hangisi?'' adlı oyun, 9-12, 14-18 Aralıkta seyirciyle buluşacak. Dekoru Sertel Çetiner, kostümü Esra Selah, ışık tasarımı Mehmet Yaşayan'a ait oyunda, Şahin Ergüney, Alev Buharalı, Selma Bayraktargil, Funda Mete, Gaye Filiz Alacacı, Ayşe Akınsal, Bülent Türkmen başlıca rolleri paylaşıyor. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı, Berkun Oya'nın uyarladığı, Bengisu Doğruer'in yönettiği ''Yaban'', bugün, 11 ve 15 Aralıkta sahnelenecek. Dekoru Aytuğ Dereli'ye, kostümü Esra Selah'a, ışığı Kazım Öztürk'e, müziği Can Atilla'ya ait oyunda, Mesut Turan, Emre Erçil, Cebrail Esen, Şekip Taşpınar, Gürkan Görbil, Hayrettin Engin, Sedat Keçeci, Abdullah İndir, Pervin Ünalp, Meral Niron, İbrahim Korumaz başlıca rolleri paylaşıyor. Çocuk oyunu ''Boğaçhan'', yarın ve 14 Aralıkta temsil verecek. STÜDYO SAHNE: Ankara Devlet Tiyatrosunun yeni oyunu ''Üç Yönetmen Üç Oyun'', yarın ve 12 Aralıkta seyirciyle buluşacak. Türkiye ve dünya tiyatrolarında eksikliği hissedilen, genç kuşak nitelikli rejisörlerin desteklenmesini amaçlayan projenin ilk uygulaması ''Üç Yönetmen Üç Oyun'' adı altında Ankara Devlet Tiyatrosu sahnelerinde gerçekleştirilecek. Proje ile üç genç yönetmen üç ayrı oyunun rejisini yapıyor. Oyunlar, aynı gün aynı sahnede birer perdelik prodüksiyon olarak sanatseverlere sunuluyor. Oyunların, dekorunu Aytuğ Dereli, kostümlerini İnci Kangal, ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu yaptı. ''Moskova-Petuşki Yolun Sonu'' adlı oyun, 14 Aralıkta seyircinin karşısında olacak. Venedict Yerofeev'in yazdığı, Umut Toprak'ın yönettiği oyunda, Murat Çidamlı, Tolga Tecer, Suat Karausta rol alıyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımı Ali Cem Köroğlu'na, ışık tasarımı Osman Uzgören, müzik düzeni Tolga Tecer ve Fırat Akarcalı'ya ait. ODA TİYATROSU: Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', 9-11 Aralıkta seyircinin karşısında olacak. Dekor tasarımını Ceren Karahan'ın, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. Patrick Süskind'ın kaleme aldığı ''Kontrbas'', 14-18 Aralıkta seyircinin karşısına çıkacak. Metin Belgin'in rejisörlüğünü üstlendiği oyunu Hale Kuntay Türkçeye çevirdi. Dekor ve kostüm tasarımını Hakan Dündar'ın hazırladığı, ışık tasarımını Zeynel Işık'ın yaptığı tek kişilik oyunda, Olcay Kavuzlu sahne alıyor. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Ankara Devlet Opera ve Balesi, sahnelendiği 35 ülkede büyük ilgi gören ''Zorba'' balesinin prömiyer ve galasını 11 Aralıkta Opera Sahnesi'nde yapacak. Her türlü acı ve sıkıntının üstesinden gelen bir yaşamın mesajını ileten ''Zorba'', Mikis Theodorakis'in müziği ve Lorca Massine'nin Yunan danslarını da kattığı kareografisiyle sahnelenecek. Eserde, orkestrayı Bujor Hoinic, koroyu Mustafa Erdoğan yönetecek. Dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, ışık düzeni Fuat Gök'e ait eserde, ''Zorba'' rolünde Burak Kayıhan ve Oliver Spence, ''John'' rolünde Cankat Özer, Eren Keleş ve Burak Kayıhan, ''Marina'' rolünde Ayşem Sunal, Almula Ersoy ve Mine Örsçekiç sahne alacak. Sabahattin Kalender'in bestelediği, Mehmet Ergüven'in sahneye koyduğu ''Cem Sultan'' adlı opera, 13 Aralıkta sanatseverlerle buluşacak. LEYLA GENCER SAHNESİ: ''Sihirli Pabuçlar'' adlı çocuk balesi, 12 Aralık Pazar günü küçük izleyiciyle buluşacak.