"Tunuslu şüpheli hakkında sınır dışı kararı bulunuyordu"

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger, çarşamba günü Düsseldorf’ta yaptığı açıklamada Berlin’de Noel panayırına düzenlenen saldırı il bağlantılı olarak aranan Tunuslu şüphelinin geçen yıl yetkili kurumlar tarafından kamu güvenliği açısından tehlike arz edenler arasında sınıflandırıldığını bildirdi. Jäger, söz konusu Tunuslunun iltica başvurusunun reddedildiğini ancak geçerli kimlik belgeleri olmadığı için sınır dışı edilemediğini belirtti. Bakan, şüphelinin Berlin’deki Noel panayırına düzenlenen saldırının faili olup olmadığının kesileşmediğini de sözlerine ekledi.

Avrupa çapında aranıyor

Berlin’de pazartesi günü bir TIR aracı ile düzenlenen saldırının faili olduğu şüphesiyle bir Tunus vatandaşı hakkında arama emri çıkartılmıştı. Mainz’da yayımlanan Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre polis saldırıda kullanılan TIR’ın şoför mahalindeki yer döşemesinin altında geçici oturma izni bulunan bir kimlik ele geçirdi.

Bild gazetesinin internet portalındaki haberde de belgenin bir Tunus vatandaşı adına çıkartılmış olduğunun saptandığı yer alıyor. Tunus vatandaşının yaşı ve diğer ayrıntılara ilişkin farklı bilgiler veriliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, konuyla ilgili yapyığı açıklamada zanlının Avrupa genelinde arandığını belirterek, “Şu anda bir zanlıdan söz ediyoruz, failden değil” dedi. Her türlü ipucunun takip edildiğini ve soruşturmaların her yönde yürütüldüğünü belirten Bakan, “Zanlı hakkında gece yarısından bu yana Almanya’da ve Schengen Bölgesi’nde arama emri bulunuyor. Bu Avrupa’da arandığı anlamına geliyor” dedi.

Kimlik Kuzey Ren-Vestfalya'dan alınmış

Şoför mahalinde bulunan kimlik belgesinin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Kleve kentine bağlı bir ilçede çıkartıldığı öne sürülüyor.

Şüphelinin kişi çok sayıda kimlik kullandığı iddia ediliyor. Aranan şüphelinin 21-23 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Bild.de haber portalı şüpheli kişinin "adam yaralama" suçundan poliste kaydı bulunduğunu, ancak yer altına indiği için hakkında dava açılamadığını bildirdi. Büyük bir radikal İslamcı ağ içinde görev yaptığı öne sürülen bu kişinin kamu güvenliği açısından tehlike arz edenler arasında sınıflandırıldığı belirtiliyor.

Berlin polisi, silahlı olduğu düşünülen faile ulaşabilmek için eline ulaşan 500'den fazla ipucunu değerlendiriyor. Polis saldırının faili olarak önce şüpheli gördüğü 23 yaşındaki bir Pakistan vatandaşını gözaltına almış, ancak bu yöndeki şüphelerin kesinlik kazanmaması üzerine bu kişi serbest bırakılmıştı.

Berlin'de Breitscheid Meydanı'ndaki Noel panayırında düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 50'ye yakın kişi de yaralanmıştı.

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