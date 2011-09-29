-"Tüm vatandaşlarımız teröre karşı tavır koymalı" ZONGULDAK (A.A) - 29.09.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''70 sente muhtaç olan Türkiye'den, Merkez Bankasında kasaları dolu, borçlarının büyük kısmını ödeyen Türkiye'ye Başbakanımızın dünya liderliği sayesinde kavuştuk'' dedi. Bakan Eroğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, Erdoğan'ın liderliğinde hükümetlerinİN destan yazdığını söyledi. 2002 ile 2011 yılı Türkiye'sini mukayese etmenin mümkün olmadığına işaret eden Bakan Eroğlu, şunları söyledi: ''Paramızdan 6 sıfır attık. Büyük borçlarımız vardı, onları ödedik. IMF'ye bizden önceki hükümetler boyun eğer, onların bütün taleplerini imzalardı. IMF'siz yolumuza devam ettik, hatta dünyada 26. ekonomiden Türkiye'yi 16. büyük ekonomiye yükselttik. Çin'den sonra şu anda dünyada en büyük büyüme oranını biz yakaladık. IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcun büyük kısmını ödedik, 4 milyar dolar kaldı. Sayın Başbakanımız bir konuşmasında 'Talimat versem anında ödeyecek gücümüz var, çünkü Merkez Bankamızda 100 milyar dolarlık döviz mevcut' dedi. İşte fark bu. 70 sente muhtaç olan Türkiye'den, Merkez Bankasında kasaları dolu, borçlarının büyük kısmı ödeyen Türkiye'ye Başbakanımızın dünya liderliği sayesinde kavuştuk. İnşallah daha kat edeceğimiz mesafeler var. Büyük hedefleri olmayan milletler tarih sahnesinden silinmeye mahkumdur.'' Bakan Eroğlu, Zonguldak'ta belediyenin de gelecek seçimde AK Parti'li olmasını istediklerini belirterek, ''Vatandaşlar da bu yönde görüşler aktarıyor. Zonguldak'ta kime sorsanız belediye hizmetlerinin olmadığını söylüyor. Herkes aynı kanaatte'' dedi. -Öğretmenlerin teröristlerce kaçırılması- Bir gazetecinin ''Öğretmenlerin teröristlerce kaçırılmasına'' yönelik sorusu üzerine Bakan Eroğlu, şunları söyledi: ''Devletimiz terörle ilgili, son Bakanlar Kurulunda da ciddi tedbirler alınması konusunda bazı kararlar aldı. Yeni yapılanma söz konusu. Kanlı terör örgütü bundan çok rahatsız olduğu için çılgın bir şekilde masum insanlara, araba içindeki hamile hanımlara dair ya da kutlamaya giden kız çocuklarımıza kadar kandan beslenme yoluna girdi. Bunlarla ilgili gereği yapılıyor. Sabırlı olmamız lazım. Terör örgütünün son çırpınışları. Yılların aktardığı problem. Artık kanlı terör örtüne sadece hükümetimiz değil, tüm vatandaşlarımız, bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki vatandaşlarımızın da tavrını koyması gerekiyor. Çünkü, kanlı terör örgütü en çok zararı o vatandaşlarımıza veriyor.'' Parti binasının duvarındaki Başbakan Erdoğan'ın kömür kazarken çekilmiş fotoğrafını inceleyen Bakan Eroğlu'na, AK Parti İl Başkanı Hamdi Uçar, Devrek bastonu hediye etti. Kentte bugün üçüncü bastonun kendisine verildiği belirten Eroğlu, ''moda olsa da kullansak'' diye espri yaptı. Bakan Eroğlu'na AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Faruk Çaturoğlu da kestane balı hediye etti.