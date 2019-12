-"TÜM KADINLARIN UMUDU OLARAK MECLİS'E GİRECEKSİNİZ" ANKARA (A.A) - 17.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti kadın milletvekili adaylarının, sadece Türkiye'nin kadınlarının sorunlarını çözmek için değil bölgedeki, ortak coğrafyadaki tüm kadınların umudu olarak TBMM'ye gireceğini belirterek, ''Ürettiğiniz çözümler, şekillendirdiğiniz vizyon, Türkiye'nin kadınlarının model alınma sürecini güçlendirecek'' dedi. Emine Erdoğan, Parti Genel Merkezi'nde 78 AK Parti kadın milletvekili adayı için düzenlenen tanışma yemeğine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, kadın milletvekili adayları ve 81 ilin kadın kolları başkanlarıyla bir araya gelmenin heyecanı ve memnuniyeti içinde olduğunu söyledi. AK Parti'den aday olan tüm kadınları kutladığını ve başarılar dilediğini belirten Erdoğan, ''12 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin saflarında 78 hanım kardeşimizin milletvekili adayı olarak bulunması, açıkçası beni ziyadesiyle heyecanlandırdı ve gururlandırdı'' dedi. Erdoğan, 2007 seçimlerinde 62 kadının aday olduğunu anımsatarak, bu yıl yapılacak seçimlerde sayının 78'e ulaştığına işaret etti. -''HER ALANA KADIN ELİNİN DAHA FAZLA DEĞMESİ''- Adayların önemli bir bölümünün milletvekili sıfatıyla Meclis'te yerlerini alarak, ülkenin bütün kadınları adına Türkiye'nin geleceğini kurma mücadelesine katkı vereceklerinden şüphe etmediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Elbette gönlümüz, çok daha fazla kadının aday ve milletvekili olarak bu mücadelede yerini almasıydı, ama kat edilen mesafeyi de küçümseyemeyiz. Ülkemizde kadınlar, 5 Aralık 1934 tarihinde milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde ettikten sonra, ilk olarak 1935 seçimlerine katılmışlardı. O seçimlerde Meclis'te yer alan 399 milletvekilinden sadece 17'si kadındı. Meclis'e seçilen ilk kadın milletvekilleri, uzun soluklu bir mücadelenin de ilk meşalesini yakmışlardı. Aradan geçen 76 yıllık sürede kadınlarımızın Meclis'te temsil oranının yeterince artmadığı bir gerçektir. Ancak, 2007 seçimleri öncesinde yüzde 4 olan milletvekili sayısının 2007 seçimlerinde yüzde 9 oranına ulaşması da bu noktada umutlarımızı artırdı, yüzümüzü güldürdü. Yüzde yüzü geçen bu artışın inşallah 2011 seçimlerinde de devam etmesini, Meclis içinde kadın milletvekili sayısının yüzde 20'lere yaklaşmasını temenni ediyorum.'' İçinden geçilen sürecin son derece umut verici olduğunu ifade eden Erdoğan, ''AK Parti'nin Kadın Kolları'nın çalışmalarına bakıldığında, bugünün geçmişten daha iyi olduğunu, yarınların da bugünlerden çok daha iyi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz'' diye konuştu. Artık Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde daha fazla kadının siyasete ilgi gösterdiğini gördüklerini ve bundan büyük sevinç duyduklarını dile getiren Erdoğan, ''Bu yeni süreç, inanıyorum ki çığ gibi büyüyecek ve siyasetle birlikte her alana kadın elinin daha fazla değmesini sağlayacak'' dedi. -''KADIN ŞEFKATİNİN SÜREÇLERE HAKİM OLMASI''- TBMM'de görev alacak kadın milletvekillerini çok büyük bir sorumlulukların beklediğine işaret eden Emine Erdoğan, ''Milletvekili sıfatını kazanacak hanımlar, Türkiye'nin tüm meseleleriyle birlikte kadınların, çocukların ve gençlerin de mesuliyetini taşıyacaklar'' diye konuştu. Erdoğan, çözüm bekleyen çok ciddi sorunlar bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Öncelikle, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek, yasal düzenlemelerin tedbirlerin, cezaların ötesinde, şiddete karşı toplumu bilinçlendirmek zorundayız. Diğer taraftan kadınların ve kız çocuklarının eğitimi, hala önemli bir mesele olarak önümüzde duruyor. Son dönemde kadınların ve kız çocuklarının eğitimi noktasında tarihi nitelikte adımlar atıldı, reformlar yapıldı, ama başlayan bu reformları nihayete erdirmek, Türkiye genelinde okula gidemeyen, okuma yazma bilmeyen bir tek kadın ve kız çocuğu bırakmamak zorundayız. Kadınların, karşı karşıya kaldığı ayrımcılıkla mücadele de yine önemli bir gündem maddesi olarak ajandanızda yer alacak. Sizler, sadece Türkiye'nin kadınlarının sorunlarını çözmek için değil bölgemizdeki ortak coğrafyamızdaki tüm kadınların umudu olarak bu Meclis'e gireceksiniz. Sizlerin, siyaset de aktif rol almanız, içinde bulunduğumuz coğrafyanın kadınları için bir örnek teşkil edecektir. Ürettiğiniz çözümler, şekillendirdiğiniz vizyon da Türkiye'nin kadınlarının model alınma sürecini daha da güçlendirecektir. Sizler, Türkiye'nin kadınları için olduğu kadar Afganistan'ın, Libya'nın, Mısır'ın, Filistin'in, İran'ın ve Yemen'in kadınları için de umut ışığı olacaksınız. Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayınız, ülkemizde ve bölgemizde dökülen gözyaşlarının dinmesi, akan kanın durması, gönüllerdeki ızdırabın, çekilen çilenin sona ermesi, ancak kadın şefkatinin süreçlere hakim olması ile mümkündür. Bu büyük sorumluluğu, ağır yükü, her birinizin gururla taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.'' Bugün milletvekili olanlardan bazılarının belki tekrar seçilemeyecekleri, seçime girenlerden bazılarının da belki ''ipi göğüsleyemeyecekleri'' değerlendirmesinde bulunan Emine Erdoğan, bunun hiç kimse için ''son'' olarak algılanmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan, ''AK Parti kadroları ve tüm teşkilatı, gücünü milletten alan ve millet için hizmet üreten kardeşlerimizden oluşmuştur'' dedi. Siyasetin, her zeminde mümkün olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''Dolayısıyla, seçilsin ya da seçilmesin, her bir kardeşimizin gücü, becerisi, imkanları ölçüsünde fedakarca hizmetine devam edeceğini biliyorum'' diye konuştu. Tüm milletvekili adaylarına başarılar dileyen Erdoğan, konuşmasını, ''Allah, yolunuzu, bahtınızı açık etsin'' temennisiyle bitirdi.