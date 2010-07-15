-"TUĞBA'YA FAZLADAN PARA ÖDENMİŞ GİBİ YANSITILDI" BOLU (A.A) - 15.07.2010 - Aktif spor yaşamını bıraktığını açıklayan milli buz patenci Tuğba Karademir'in babası Tayfun Karademir, ''Tuğba'nın kararının beklenmedik bir gelişme olarak lanse edilmesine'' anlam veremediklerini söyledi. 2006 Kış Olimpiyatları'ndan sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün talimatıyla Buz Pateni Federasyonunun fatura karşılığı olarak Tuğba'nın sportif faaliyetleri için yapılan harcamaları karşılanmaya başlandığını vurgulayan baba Karademir, şöyle devam etti: ''İki de bir (Biz şu kadar ödedik, biz Tuğba'ya yatırım yaptık) şeklinde dile getirilen paranın içinde, yurt dışına giden her görevliye, sporcuya, federasyon görevlisine verilen uçuş bileti, konaklama giderleri gibi masraflar gibi bizim Kanada'dan yaptığımız ödemelerin karşılığı yer almaktadır. Buna ilaveten antrenman sahası, antrenöre ve koreografa ödenen eğitim ücretlerinin tamamı, faturaları karşılığı Tuğba'ya ödenmiştir. Bu faturaların ve belgelerin hepsi elimizdedir. Bunları gerektiğinde ibraz etmeye de hazırız.'' Bütün bu masrafların, Tuğba'ya fazladan ödenmiş bir paraymış gibi topluma ve basına yansıtılmasından son derece rahatsız olduklarını ifade eden Tayfun Karademir, ''Dört yılda buz pateni sporcusu yetişmiyor. Biz Tuğba'yı yetiştirmek için 20 yıl bu spora hayatımızı adadık'' ifadesini kullandı. Tayfun Karademir, kızının buz pateni faaliyetlerini bırakacağını defalarca Türkiye Buz Pateni Federasyonuna ilettiğini ifade ederek, bu kararını olimpiyatlar sırasında ve Barcelona'da düzenlenen Uluslararası Buz Pateni Kongresi'nde Türkiye Buz Pateni Federasyonu yetkililerine bildirdiğini kaydetti. Tuğba'nın buz patenine veda etme kararının zamanlamasıyla ilgili eleştirilere de tepki gösteren Karademir, zamanlamanın, üniversitedeki dönem kayıtlarına tam süreli öğrenci olarak kayıt yaptırma zorunluluğuyla ilgili olduğunun altını çizdi. Bunun yanında 2004-2005 sezonundan bu yana Tuğba'nın okuduğu üniversiteye her yıl oldukça önemli miktarda harç yatırdığını belirten baba Karademir, kızının buz pateni faaliyetlerinden dolayı aksayan üniversite eğitimine 2. sınıftan devam etmek durumunda kaldığını söyledi.