-"TÜBİTAK'ta fişleme yapılıyor" iddiası TBMM (A.A) - 31.01.2012 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK'ta çalışanlara yönelik fişleme yapıldığı iddialarını değerlendirirken, ''Türkiye bunlardan kurtuluyor. Eminim, Türkiye'nin yakın geleceğinde artık hiç kimse birini fişlemeyi ve onunla ilgili bir şantaj yapmayı, onu şu veya bu amaçla tehdit etmeyi aklından bile geçiremeyecek'' dedi. Ergün, TBMM'de, gazetecilerin, ''TÜBİTAK'ta çalışanlara fişleme yapıldığına'' dair iddialara ilişkin sorularını yanıtladı. ''Yeni bir olay değil'' ifadesini kullanan Bakan Ergün, ''Bunlar Türkiye'nin son yıllarda kurumlarında var olan bir takım sorunların açığa çıktığını ve hemen hemen büyük bir bölümünün yargılandığını biliyoruz. TÜBİTAK içerisinde de bazı kişiler personeli fişleyerek, hangi özelliklere sahip olduğunu, hangi amaçlar kullanılabileceğini, onlara ne tür şantajlar, tehditler yapabileceklerini bilgi olarak topladıklarını, bu yaptıklarının da yanlarına kar kalmadığını, yargı konusu olduğunu, yargılamanın devam ettiğini biliyoruz'' diye konuştu. Türkiye'de birçok kurumun içerisinde bu tür olaylar olduğuna dikkati çeken Ergün, bu olayların önemli bölümünün de bugün yargı konusu olduğunu söyledi. Olayın faillerinin yargılanmasının sürdüğünü, bu nedenle çok fazla bir şey söylemeyeceğini belirten Ergün, şöyle devam etti: ''Türkiye bunlardan kurtuluyor. Eminim, Türkiye'nin yakın geleceğinde artık hiç kimse birini fişlemeyi ve onunla ilgili bir şantaj yapmayı, onu şu veya bu amaçla tehdit etmeyi aklından bile geçiremeyecek. Bu yöntemle, anti-demokratik yollarla hükümetleri devirmeyi, hükümetleri devirmek için medyayla, askerle, bir takım bürokratik mekanizmalarla, suç örgütleriyle işbirliği yapmayı aklından bile geçiremeyecek. Türkiye, o istikamete doğru ilerliyor. Eğer bir gün birinin aklına böyle bir şey gelirse 'anti-demokratik yollarla hükümetleri devireyim' diye veya 'insanları fişleyeyim' diye. Eminim o gün o kişi, 'benim aklımdan zorum mu var' diye kendisine soracaktır. Buna tevessül etmeyecektir. Memnuniyet verici tarafı şu ki artık bunlar yapanın yanına kar kalmayan işlerdir ama geçmişte bu işlerden çok insan mağdur oldu, çok insan zarar gördü. Eminim bu yargılama süreçleri, zarar gören insanların da bir ölçüde adalet duygularını güçlendirecek, onların vicdanlarını rahatlatacaktır. Belki bir takım kayıpları olduysa, bu tip işlerden dolayı o kayıplarının da telafisi belki mümkün olabilecektir.''