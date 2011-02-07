-"TSK'NIN SİYASET DIŞI OLMASI ZAAFI DEĞİL MEZİYETİDİR" ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ''Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyaset dışı olması onun zaafı değil, belki de en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken meziyetidir'' dedi. Gönül, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un askeri ''kağıttan kaplan''a benzeten sözlerini değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün Anayasa, kanunlar ve hükümet tarafından kendisine tevdi edilen görevleri 'en mükemmel şekilde ve diğer ülkelerin emsal teşkilatlarına örnek olacak şekilde eksiksiz yerine getirdiğini' vurgulayan Gönül, şunları kaydetti: ''Pozitif hukukta öngörülmemiş, dayanaktan yoksun bir faaliyetin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden beklenmesinin; meşru hukuk düzenimize aykırı olduğu gibi, çağdaş siyaset teorilerinin de çok gerisinde olduğu muhakkaktır. Tarihimizde aynı temenniler uygulamaya konulduğu dönemlerde, diğer bir ifadeyle iktidarıyla, muhalefetiyle siyasete giren muhtelif askerlerin idaresinde Balkanlarda 3 vilayetimize yenilmemiz, 31 Mart vakası ve dünya tarihinin kaydettiği en büyük askeri, siyasi ve medeni bir toplumun hak etmediği sonuca düçar olması gerçekleri hatırlandığında, gündemdeki şahsi ifadenin talihsizliği daha iyi anlaşılacaktır. Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyaset dışı olması onun zaafı değil, belki de en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken meziyetidir.''