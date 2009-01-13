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Politika

"TSK zan altında bırakılmamalı"

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında “TSK'nın itibarı sarsılmamalı. TSK zan altında bırakılmamalı” dedi.

13 Ocak 2009 02:00

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında “Ergenekon davasındaki emekli ve muvazzaf askerler de vardır ama TSK'nın itibarı sarsılmamalı. TSK zan altında bırakılmamalı” dedi.

 

 

Devlet Bahçeli, grup toplantısında şunları söyledi:

 

Ergenekon davasındaki emekli ve muvazzaf askerler de vardır ama TSK'nın itibarı sarsılmamalı. TSK zan altında bırakılmamalı. TSK için rejim karşıtı bir imaj oluşturulmamalı. Cumhuriyet ve demokrasi birbirinin teminatıdır.

Milletin kesin tercihi bellidir. Demokrasi yolunda engeller kaldırılmalıdır. Siyasi iktidarın demokrasiye karşı atılan adımlara karşı harekete geçmesi kaçınılmazdır. MHP Ergenekon sürecini dikkatle takip etmektedir. Alınacak önlemlerle ilgili teşkilatlarımıza da gerekli talimatları vermekteyiz.

Hukuk işlemelidir. Bize göre adalet mülkün temelidir.

Herkes hukukun içinde hareket etmek zorunluluğunu unutmamalıdır. Hukukun üstünlüğüne inanan partimiz davanın sonucunu beklemektedir. Adalet

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