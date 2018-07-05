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Ekonomi

"Trump'ın vergileri ekonomik toparlanma için gerekli bir test"

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz (DHA) – Euro Bölgesi Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergisi tehditlerinin, Euro Bölgesi ekonomik toparlanmasının “ihtiyacı olan bir test” olduğunu söyledi

05 Temmuz 2018 14:51

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz (DHA) – Euro Bölgesi Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergisi tehditlerinin, Euro Bölgesi ekonomik toparlanmasının “ihtiyacı olan bir test” olduğunu söyledi.
Centeno, 2011 yılındaki borç krizinin ardından bölgenin son iki yıldır ekonomik olarak geliştiğini fakat yüksek ek gümrük vergilerinin bölgenin ekonomik durumunun gözden geçirilmesi için gerekli olduğunu belirtti.
Centeno konuya ilişkin şöyle konuştu:
“Ek gümrük vergileri hem küresel ekonomi için hemde ABD ve Avrupa Birliği ilişkileri için büyük risk oluşturuyor. Söz konusu vergilerin nereye kadar ilerleyeceğini bilmiyoruz fakat bu süreci ekonomik toparlanmamız ve ekonomilerimizin deneyimlediği büyüme için gerekli bir test olarak görenlerle aynı fikirdeyim.”
Euro Bölgesi 2017’de yüzde 2.4 büyüse de, ticaret endişeleriyle 2018’de yavaşlamaya başladı.
Centeno ayrıca, şu an ek gümrük vergilerinin kapsam ve süreç açısından kısıtlanması yolunda çalışmalar yürütülmesi gerektiğinin de altını çizdi.

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