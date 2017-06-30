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Dünya
Deutsche Welle

"Trump'ın en kötü Tweet'i" öfke seline yol açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın televizyon sunucusu Mika Brzezinski hakkında attığı "IQ’su düşük deli Mika" Tweet'i ülkede büyük tepkiye yol açtı. Trump'a kendi partisinden de tepkiler geldi.

30 Haziran 2017 00:05

ABD Başkanı Donald Trump MSNBC televizyon kanalı sunucularından Mika Brzezinski’ye yönelik yaptığı aşağılayıcı açıklamaları ile ülkede büyük bir öfke yarattı.

Brzezinski’nin perşembe sabahı sunduğu "Morning Joe" adlı programda Trump’ı sert bir dille eleştirmesinin ardından ABD Başkanı Twitter hesabından sunucu için "IQ’su düşük deli Mika" paylaşımında bulundu.

Trump, aynı zamanda Brzezinski’nin nişanlısı da olan programın diğer sunucusu Joe Scarborough’ı da "Psikopat Joe" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı, ikinci bir Tweet’inde de her iki sunucunun yeniyılda Florida'daki Mar-a-Lago Golf Kulübü’nde kendisi ile görüşmek istediğini, o tarihte Brzezinski’nin yaptırdığı güzellik operasyonu sonrası yüzünün kanadığını iddia etti.

Bu açıklamalar ABD’de büyük protesto dalgasına yol açtı. Sosyal medya üzerinden de tepki gösteren birçok kişi "Trump’ın attığı en kötü Tweet"ten bahsetti. Demokrat Partili politikacı Dianne Feinstein, Trump'ı "cinsiyetçi" olmakla suçladı.

Cumhuriyetçilerden tepki

Trump’a kendi partisi Cumhuriyetçi politikacılardan da tepki geldi. Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan Trump'ın yorumu için "Bunun uygun bir yorum olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti Senatörü Ben Sasse "Lütfen bunlara bir son verin. Bu normal değil ve sizin makamınızın layık olduğu asaletin altında" açıklamasında bulundu. Bir başka Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise "Sayın Başkan, Tweet'iniz … ABD’nin politikasının büyüklüğü ile bağdaşmıyor, aksine Amerika’nın politikalarının yanlış yolda olduğuna işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

MSNBC kanalı da Trump’ın yorumuna Twitter üzerinden yanıt verdi. Açıklamada "Eğer ABD Başkanı işini yapmak yerine vaktini mobbing, yalan ve kişisel saldırılarla geçiriyorsa Amerika için üzücü bir gün" ifadeleri kullanıldı.

CNN kanalı Twitter'da ABD Başkanı Trump’ın bahsettiği tarihten Brzezinski’nin yüzünde sargı ya da yara izi görünmeyen bir fotoğrafını paylaştı.

50 yaşındaki Mika Brzezinski, eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski’nin kızı. 54 yaşındaki Joe Scarborough ise Cumhuriyetçi Parti’nin eski bir Kongre üyesi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DPA, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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