"Trafikte bekleme süresi yüzde 30 azalacak"

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığını ziyaret ederek akıllı ve dinamik kavşak çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yeni yıldan önce akıllı ve dinamik kavşakları hayata geçireceklerinin müjdesini veren Başkan Kafaoğlu, \"Kırmızı ışıklarda bekleme süreleri yüzde 30 azalacak\" dedi.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığında trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki trafik akışını inceleyen Balıkesir Büyükşehir Beledi Başkanı Zekai Kafaoğlu, akıllı ve dinamik kavşakların hayata geçeceğini belirtti. Kafaoğlu, lansman ile birlikte yeni sistemin Balıkesir kamuoyuna tanıtılacağını belirtti.

\"YENİ YILDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRECEĞİZ\"

Başkan Kafaoğlu “Dijital ortamda bütün kavşaklar kontrol ediliyor. 20 kavşağın 10’u otomatik olarak dinamik kavşak pozisyonunda, diğer 10’u da manuel olarak kontrol edilebilecek durumda. Çalışmalar tamamlandı, personelimizde eğitime gidiyor. Yeni yıldan önce sistemi hayata geçireceğiz. Kırmızı ışıklarda bekleme süreleri yüzde 30 azalacak. Geometrik kavşaklarda geometrik düzenlemeler yaparak bekleme süresini yüzde 50’ler seviyesine çekmeyi hedefliyoruz. Kontrol merkezinde ışıklı kavşaklar anlık olarak takip ediliyor, gerektiğinde müdahale ediliyor. Yoğun olan noktalar trafiğe açılıyor, sirkülasyon oluyor. Bu sistemin lansmanını yaparak Balıkesir halkına da tanıtmış olacağız. Herşey Balıkesir için, Balıkesir’in akıllı bir şehir olması için, bütün elektronik imkanları ve Balıkesir’in olanaklarını kullanarak vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz” diye konuştu.