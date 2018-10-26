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"TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME PLANI" KAPSAMINDA DENETLEME YAPILIYOR

  Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA) Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında İstanbul'da da trafik uygulaması yapıldı

26 Ekim 2018 14:19

 
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün \"Trafik Kazalarını Önleme Planı\" kapsamında İstanbul\'da da trafik uygulaması yapıldı. Avrupa Yakası\'nda Avcılar gişeler, Anadolu yakasında Kurtköy Gişeler\'de polis ekipleri uygulama yaptı. Ekipler gişelerde drone ile tespit edilen hatalı sürücülere ceza tutanağı tebliğ etti. Uygulamaya ilişkin bilgi veren Emniyet Amiri İrfan Kaya, \"Trafik kazalarını önleme planı \" kapsamında  yaptığımız denetimlerde ve TBMM\'den geçerek uygulanan yeni trafik cezaları sürücülerde ciddi manada caydırıcı olduğunu görüyoruz.\" dedi.
 
Görüntü dökümü:
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-Gişelerden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Ekiplerin araç çevirmeleri
-Genel ve detay görüntüler
 

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