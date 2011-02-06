-"TORBA" TASARI GÖRÜŞÜLMEYE DEVAM EDECEK TBMM (A.A) - 06.02.2011 - Meclis, bu hafta da ''torba'' tasarının görüşmelerine devam edecek. TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, 7 Şubat Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. TBMM Genel Kurulunda, görüşmelerine 26 Ocak Çarşamba günü başlanan ve 126 maddesi kabul edilen ''Torba'' tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Tasarı, ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasının yanı sıra çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler de içeriyor. 9 bölümden oluşan tasarının bugüne kadar kabul edilen bazı maddelerine göre, kamunun vergi ve prim alacakları yapılandırılacak. Yeniden yapılandırılacak kamu alacaklarının süresini 31 Aralık 2010 olarak belirleyen tasarıyla; TEFE/ÜFE oranı eklenerek yeniden hesaplanacak alacakların faizi silinecek. Sigara içme cezaları hariç, tebliğ edilmemiş 120 liranın altındaki para cezaları tahsil edilmeyecek. Vergi borcunu ödemeyen ya da bu nedenle hakkında ihtiyati haciz kararı verilen kişiler yurt dışına çıkabilecek. Alacaklar 2'şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecek. Tasarıyla; çıraklar, stajyer öğrenci ve stajyer avukatlar, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, genel sağlık sigortası kapsamında yer alacak. Taksi, dolmuş gibi ticari araç işletenler, vergi mükellefi olmaları halinde sigortalı sayılacak. 31 Aralık 2015'e kadar ilk defa işe alınacak sigortalının işverene ait sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek. Erken doğum yapan kadın işçi, kullanamadığı doğum öncesi izni doğum sonrasında kullanabilecek. Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilenlere dönüş yolu açan tasarıya göre, katkı payı ödendiği sürece üniversiteden öğrenci atılmayacak. İş yerlerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilecek. ''Evden çalışma'', ''uzaktan çalışma'' ve ''çağrı üzerine çalışma'' gibi esnek çalışma modelleri yasal dayanağa kavuşturuluyor. İşe alınacakların deneme süresi 2 ay, ilk defa işe alınacakların deneme süresi ise 4 ay olacak. Erken doğum yapan kadın işçi, doğumdan önce kullanamadığı izni doğum sonrasında kullanabilecek. -12 EYLÜL MAĞDURLARI BORÇLANABİLECEK- 12 Eylül mağdurları, gözaltı ve tutuklukta geçen süreleri için borçlanabilecek. Silikozis nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere SGK aylık bağlayacak. Trafik kazasında yaralananların tedavi giderlerini, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK karşılayacak. Yeni araçların ruhsatı, ikinci el araç satışında olduğu gibi posta yoluyla araç sahibine gönderilecek. 10'dan fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde de staj uygulaması yapılabilecek. Genel Kurul, toplam 247 maddelik tasarının görüşmeleri için 7-14 Şubat Pazartesi günü de çalışacak. Meclis, her gün, tasarının bir bölümünün bitimine kadar mesai yapacak. TBMM Genel Kurulu, pazartesi günü saat 14.00'de, salı günü 15.00'de, çarşamba ve perşembe günleri ise 13.00'de toplanacak. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısını 9 Şubat Çarşamba günü görüşecek.