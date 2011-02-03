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"TORBA" PROTESTOCULARI MECLİS'E YÜRÜYÜŞE GEÇTİ  ANKARA (A.A)

03 Şubat 2011 13:47

-"TORBA" PROTESTOCULARI MECLİS'E YÜRÜYÜŞE GEÇTİ  ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - TBMM'de görüşülen Torba Yasa Tararısını protesto eden DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri Kurtuluş Parkı'ndan Meclis'e doğru yürüyüşe geçti.  DİSK, KESK, TMOOB ve TTB üyeleri tasarıyı protesto etmek için çeşitli illerden Ankara'ya gelen eylemcilerle birlikte Kurtuluş Parkı'nda toplandı.  Eylemi organize eden sendika ve meslek odalarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu da toplanma alanında yerini aldı. Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, CHP İstanbul milletvekilleri Mehmet Sevigen ve Çetin Soysal, HAS Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu ve bazı siyasi parti temsilcileri de destek veriyor.  Kurtuluş Parkı çevresini ve Kolej kavşağını trafiğe kapatan güvenlik güçleri, gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Eylemciler, uyarıya rağmen Ziya Gökalp Caddesi'nden Meclis'e doğru yürüyüşe başladı. Yürüyüş sırasında caddedeki araç trafiği aksadı.  Yürüyüşe geçen grup, ''Torba'' tasarının geri çekilmesini isteyen pankartlar taşırken, eylem alanına üzerinde torba bulunan bir maket de getirdi.

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