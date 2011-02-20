-"TORBA YASA MENFAATLERİ KORUYACAK" NİĞDE (A.A) - 20.02.2011 - TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Cumhurbaşkanlığının onayına sunulan ve kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak tanımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hem işçilere hem de işverene önemli kazanımlar getirdiğini belirtti. Sadık Yakut, Öz İplik İş Sendikası Niğde Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ''Torba Yasa''da çalışma hayatına özellikle işçilere ilişkin düzenlenen madde ile silisyum tozlarının uzunca bir süre solunması sonucu akciğerleri tahriş eden Silikozis hastalığı nedeniyle iş gücünün en az yüzde 15'ini kaybedenlerin, SGK tarafından maaşa bağlanacaklarını bildirdi. Sadık Yakut, yeni yasanın işçiler ve çalışanlar lehine olduğunu da ifade ederek şunları söyledi: ''Getirilen bazı haklar ile işçi, Bağ-Kur ve memur emeklileri arasında zam uygulamasının eşitlenmesi, işçilerin ücretsiz izin kullanabilme hakları, bazı üst düzey kamu görevlilerine yapılacak atmalarda, özel sektörde geçen hizmet süresinin de dikkate alınabilmesi sağlanmıştır. 12 Eylül referandumuyla bir kişinin birden fazla sendikaya üye olma hakkını kazanımının ardından, bu yasayla sözleşmeli personelin de sendika kurabilmeleri, erken doğum yapan kadın işçilerin kullandığı doğum öncesi iznin doğum sonrasında da kullanabilmesi imkanı verilmiştir. 31 Aralık 2015'e kadar ilk defa işe alınacak sigortalının, işverene ait sigorta primlerinin işsizlik sigortasından ödenebilmesi imkanı getirilmiştir. Çıraklar, stajyer öğrenci ve stajyer avukatlar, üniversitelerde kısmı zamanlarda çalıştırılan öğrenciler, genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Torba yasası, ekonomik, sosyal hak ve menfaatleri koruyacak.'' Tekstil sektörünün ekonomiye katkısına da değinen Yakut, ''Tekstil sektörü gerek ihracat, gerek istihdam, gerekse katma değer bakımından işvereni ve işçisi ile ülke ekonomisine çok katkıda bulunan, Türk iş adamlarına dünya ile ticaret yapmasını öğreten, ihracatta öncü ve büyük paya sahip, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmemizde basamak olmuş, ülkemizin tanıtımına katkısı olan önemli sektörlerdendir'' diye konuştu. Türkiye'nin, dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yerini aldığını da anlatan Yakut, ''Tarihimizin ve medeniyetimizin engin derinliğinden aldığımız ilhamla birlik, berberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhu çerçevesinde işçisiyle işvereniyle bu hedefimizi daha da ileri seviyeye ulaştıracağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın'' dedi. Kültür Merkezi'nde düzenlenen Öz İplik İş Sendikası Niğde Şubesi Olağan Genel Kurulu'na TBMM Başkan vekili Sadık Yakut, Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Salim Uslu, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, AK Parti Niğde Milletvekili Muharrem Selamoğlu, Öz İplik İş Sendikası Niğde Şubesi Başkanı Mehmet Avşar, Birko A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Mumcu ve sendika temsilcileri katıldı. Birko A.Ş. yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Mumcu, Sadık Yakut ile Salim Uslu'ya üzerlerinde kendi portrelerinin işlendiği birer halı hediye etti.