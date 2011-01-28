-"TORBA TASARI"DA 8 MADDE DAHA KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 28.01.2011 - TBMM Genel Kurulunda "Torba Tasarı"nın 2. bölümünde yer alan 8 madde kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, erken doğum yapan kadın işçi, kullanamadığı doğum öncesi izni doğum sonrasında kullanabilecek. Genel sağlık sigortalıların kapsamı genişletiliyor. Buna göre, çıraklar, stajyer öğrenciler, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, stajyer avukatlar, İŞKUR'un açtığı meslek edinme kurslarına katılanlar, kendileri üzerinden genel sağlık sigortası kapsamında olacak; bu kursa katılanların bakmakla yükümlü oldukları da bu kapsamda yer alacak. Stajyer avukatların sigorta primlerini, Türkiye Barolar Birliği ödeyecek. Yabancı öğrenciler ise öğrenim gördükleri süre boyunca ayda 91 lira katkı payı ödeyerek, genel sağlık sigortasından yararlanacak. Vakıfların getirdiği öğrencilerin sağlık sigortası masrafları ise üniversitelere Maliye Bakanlığınca aktarılan kaynaktan karşılanacak. -ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU TARTIŞMASI- TBMM Genel Kurulunun dün saat 14.00'de başlayan ve bugün saat 03.20'de sona eren çalışmaları boyunca muhalefet partileri maddeler üzerinde verdikleri önergelerle görüşlerini dile getirdiler. Sabaha karşı yapılan görüşmeler sırasında önergesi ile ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 'şeker ölçüm çubukları' konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in doğru bilgi vermediğini ifade etti. Konuyla ilgili olarak Danıştay'da dava açanın bir tedarikçi değil, öğretmen olduğunu belirten Hamzaçebi, 8 milyon şeker hastasına eziyet edildiğini söyledi. Bakan Dinçer ise Hamzaçebi'nin doğru söylediğini, hafızasında yanlış kaldığı için yanlış bilgi verdiğini belirterek, özür diledi. Bunun olayın mahiyetini değiştirmediğini belirten Dinçer, kamu kaynaklarının hesabını yapmak durumunda olduklarını söyledi. Dinçer, "Ayrıca, bugün mahkeme kararı sebebiyle bu fiyatlar üzerinde durdurma kararı alınmasından sonra ortaya çıkan uygulamayı eleştiri konusu yapan muhalefet partilerinin yönettiği kurumlar yöntem olarak kullanmışlardır. Biz istisnai olarak kullanıyoruz. Kısa zamanda da vatandaşların mağduriyetini gidereceğiz" dedi. Sataşma gerekçesiyle söz alan Hamzaçebi, Adalet ve Kalkınma Partisinin 9 yıldır iktidar olduğunu ifade ederek, "Hala sosyal güvenlik kurumunda herhangi bir sorun yaşandığında geri dönüp Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğünü itham eden bir yaklaşımı ortaya koymaktan çekinmemektedir. Ayıp oluyor. 9 yıldır sorunları çözememişsiniz. Yetki elinizde Sayın Kılıçdaroğlu'nun o döneme ilişkin kötü yönetimi varsa soruşturma açarsınız" diye konuştu.