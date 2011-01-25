-"TORBA TASARI" PROTESTOSUNA POLİS MÜDAHALESİ ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - ''Torba Yasa Tasarısı''nın geri çekilmesi talebiyle TBMM'ye yürümek isteyen, KESK ve bazı sivil toplum örgütlerinden oluşan gruba polisin izin vermemesi üzerine arbede çıktı. Milli Müdafaa Caddesi'ndeki eski Emekli Sandığı binasının önünde toplanan, dövizler taşıyan, KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar ile BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'in de aralarında bulunduğu grup, TBMM'nin Dikmen kapısının önüne yürümek istedi. Caddede barikat kuran polis, grubu uyararak, yürümelerine izin vermedi. Bunun üzerine yaşanan arbedede polis, biber gazı kullandı. Grubun yürümekte ısrar etmesi üzerine polisle eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Basın açıklamasını Milli Müdafaa Caddesi'nde yapan KESK Genel Başkanı Çınar, tasarıyı tüm illerde protesto ettiklerini ancak Ankara'da polisin kendilerine izin vermediğini söyledi. Tasarıda çocukların geleceği, memur ve işçilerle ilgili birçok olumsuz düzenleme olduğunu ileri süren Çınar, ''Hak aramak için alanlara çıkanların yürümesi barikat kurularak engellenmektedir. Polis hükümetin memuru gibi hareket ediyor ve sendikaları yürütmüyor'' dedi. Çınar, tasarıyı herkese anlatarak milyonlarla birlikte TBMM'ye yürüyeceklerini belirtti. Açıklamanın ardından slogan atan grup dağıldı.