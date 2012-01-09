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Politika

"Topluma gözdağı aracı olarak verilmiş mesajlar" ANKARA (A.A) 

09 Ocak 2012 21:55

-"Topluma gözdağı aracı olarak verilmiş mesajlar" ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırladığı fezlekeyle ilgili, ''Eski bir genelkurmay başkanının tutuklanması, ardından anamuhalefet partisi genel başkanının susturulmaya çalışılması topluma gözdağı aracı olarak verilmiş mesajlar diye düşünüyorum'' dedi. Tarhan, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ''10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'' dolayısıyla düzenlenen konferans öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tarhan, bir gazetecinin, ''Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istenmiş, bu konuda ne diyorsunuz'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Kılıçdaroğlu'na adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsten fezleke düzenlendiğini akşam saatlerinde  öğrendim. Aslında bu konuda fezleke düzenlenmesi gerekenler bir zamanlar 'çetenin nöbetçi yargıcı, nöbetçi savcısı' diyen birtakım insanlar. Bence bu suç bir cenk silahı gibi kullanılmak isteniyor.  Düşünebiliyor musunuz, bir ülkede anamuhalefet partisi başkanını susturmanın, sansürlemenin yolu olarak yargı bir cenk silahı gibi uygulanıyor. Eski bir genelkurmay başkanının tutuklanması, ardından anamuhalefet partisi genel başkanının susturulmaya çalışılması topluma gözdağı aracı olarak verilmiş mesajlar diye düşünüyorum. Bu korku toplumu oluşturmada son adımlardan birisidir.'' Aynı soruyu BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da, ''Türkiye'de hırsızlıktan, ihaleye fesattan, rüşvetten, yüz kızartıcı suçlardan gelen fezlekeler Meclis'te bekliyor. Fezlekelerin sayısı 800'ü aştı. Yargıyı siyaseten kullanma demokrasi için son derece zarar verici, güçler ayrılığına aykırı bir yaklaşım'' sözleriyle cevapladı. Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek'' ve ''kurum halinde çalışan kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek'' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke hazırlamıştı. 

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