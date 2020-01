-"Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı" hazır ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu'nda olan Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı'na ilişkin ''Sadece 1-2 konu dışında 100 maddeden fazla olacak kanunun bütünüyle hazır hale getirildiğini söyleyebilirim. İnanıyorum ki bu günlerde o 1-2 konudaki eksiklikler de giderilmek suretiyle öncelikle TBMM'ye sevk edilmesi ve süratle yasalaştırılması için çalışılacaktır'' dedi. Arınç, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Arınç, ekim ayı sonunda yapılan genel kurulda yeniden genel başkanlığa seçilen Arslan'ı tebrik ederek, genel kurul sonucunun çalışma hayatına, işçilere hayırlı olmasını diledi. Hak-İş'in yıllardır çok önemli faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Arınç, Arslan ve arkadaşlarının yıllarca haklı davada omuz omuza çalıştığını söyledi. Arınç, Arslan ile çalışma hayatını ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti. Çalışma hayatını çok yakından ilgilendiren kanunların miadını doldurduğunu ve bu düzenlemelerin geçerliliği kalmamış hükümler içerdiğini anlatan Arınç, çalışma hayatının çok önemli unsurları olan sendikaların var olması ve fonksiyonlarının güçlü olması gerektiğini belirtti. Bu amaçla çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile ilgili bakanların konfederasyonlarla bir araya gelerek ortak metin üzerinde uzlaşarak neredeyse her noktada uzlaşmaya vardığını ifade eden Arınç, Bakanlar Kurulu'nda olan Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı'na ilişkin şunları kaydetti: ''Sadece 1-2 konunu dışında 100 maddeden fazla olacak kanunun bütünüyle hazır hale getirildiğini söyleyebilirim. İnanıyorum ki bu günlerde o 1-2 konudaki eksiklikler de giderilmek suretiyle öncelikle TBMM'ye sevk edilmesi ve süratle yasalaştırılması için çalışılacaktır. Bu süreç içinde hiçbir hak kaybı olmaması açısından da idari bazı tedbirler alınacaktır. Bakanlığımız da bu konuda konfederasyonlarımızın ve çalışan işçilerimizin toplu sözleşmesiz ve korunaksız kalmaması bakımından gerekli tedbirleri almak için hazırlıklarını yapmıştır. Bu konuda ben, herkesin müsterih olmasını diliyorum. Geriye gidiş kesinlikle söz konusu olmayacaktır ama sendikal hayatı daha güçlü dinamikler üzerinde var edebilecek bir organizasyonu hükümetimiz olarak da destekleyeceğiz.'' -''Daha fazla bekleme şansımız yok'' Arslan da, Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı'nın Bakanlar Kurulu'nda olduğunu hatırlatarak, ''Önümüzde ciddi bir süre tahdidi var. Toplu İş İlişkileri Kanunu, bu ayın sonunda TBMM'ye indirilemezse Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığının daha önceki erteleme süresi sona eriyor. Bu da çalışma hayatının ciddi bir kaosla karşı karşıya kalacağının işaretidir. Bizim tespitlerimize göre, 575 bin sendikalı işçinin toplu sözleşmesi yapılamaz duruma düşecektir. Bu, yüz tane sendikadan 88 sendikanın toplu sözleşme yapma yetkisinin ortadan kalkacağı anlamına gelmektedir'' diye konuştu. Kaos ortaya çıkması ihtimalinin işçileri endişelendirdiğini anlatan Arslan, 30 yıldır yürürlükte olan sendikalar mevzuatının değiştirilmesi gerektiğine işaret etti. Arslan, şunları kaydetti: ''Çalışma hayatının bir kaos yaşamasını asla istemiyoruz. Her alanda olduğu gibi bu alanda da sosyal diyalog mekanizmalarını geliştirerek sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile yürüttüğümüz Üçlü Danışma Kurulu toplantılarındaki uzlaşmanın Bakanlar Kurulu tarafından parlamentoya gönderilmesini arzu ediyoruz. Bu, Toplu İş İlişkileri Kanunu'nun hemen hemen yüzde 95'ini kapsayan bir uzlaşmadır. Bu uzlaşmanın, değiştirilmeden, bozulmadan, aynen parlamentoya gönderilip yasalaşmasını bekliyoruz.'' Yasa tasarısının 3 ay önce Bakanlar Kurulu'na gönderildiğine dikkati çeken Arslan, ''Daha fazla bekleme şansımız yok. çünkü zaman daralıyor'' dedi. Arslan, bir kısım lobilerin yasayı engelleme, erteleme ve yerinde durdurma girişimleri olduğunu öne sürerek, ''Uzlaşmamızın bir an evvel karşılık bulmasını istiyoruz'' diye konuştu.