-"TOLGA BAYKAL CEYLAN GÖZALTINDA KAYBOLMADI" TBMM (A.A) - 26.05.2011 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, tatil amacıyla gittiği İğneada'da kaybolan Tolga Baykal Ceylan'ın gözaltında kaybolmadığını tespit ettiklerini belirterek, ''Kendisi gözaltına alınmadığı gibi, İğneada Jandarma Karakolu'na çay içmeye bile gitmemiştir'' dedi. Üskül, komisyonun Cemil Kırbayır ve Tolga Baykal Ceylan ile ilgili alt komisyon raporlarının değerlendirildiği bugünkü toplantısında sonra yaptığı açıklamada, her iki olayın yaşandığı yerlerde görevli güvenlik görevlilerinin tespiti için çalıştıklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı ve MİT'in son derece hızlı şekilde işbirliği yaptığını bildiren Üskül, tespit edilen kişilerin komisyona davet edildiğini, gelecek durumda olmayanlara kendilerinin gittiğini kaydetti. Üskül, her iki olayla ilgili olarak çok sayıda kişi ile görüşme yaptıklarını anlattı. Ceylan ile ilgili olarak o dönemde yapılan savcılık soruşturma dosyasını incelediklerini bildiren Üskül, yeniden bir soruşturma açılmasını sağladıklarını dile getirdi. Üskül, ''Soruşturma halen devam ediyor. Son derece ayrıntılı ve ciddi bir soruşturma yapılıyor'' dedi. Pınarhisar Cezaevi'nde kalan bir tanık ile Beğendik köyü muhtarı ve köyde yaşayan insanlara kadar tüm ilgili kişilerle görüştüklerini bildiren Üskül, İğneada Jandarma Karakolu'nda o dönemde görev yapanları da dinlediklerini söyledi. Üskül, şunları kaydetti: ''Sonuç olarak, Tolga Baykal Ceylan'ın gözaltında kaybolmadığını tespit ettik. Kendisi gözaltına alınmadığı gibi İğneada Jandarma Karakolu'na çay içmeye bile gitmemiştir. Bunun tespiti bizim açımızdan aşağı yukarı kanıtlanmış durumda. Tolga Baykal Ceylan'a ne oldu peki? Çeşitli senaryolar üretilebilir. Yurtdışına gitmiş olması bir ihtimaldir. Öldüğüne ilişkin herhangi somut bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Yurtdışına gittiğine ilişkin de elimizde bir bilgi ve belge yok. Kendisi halen kayıp statüsündedir. Aranması işlemleri devam etmektedir.'' -KIRBAYIR- Kırbayır olayıyla ilgili askerler hariç dönemin görevlilerini ve tanıklarını dinlediklerini belirten Üskül, askerler ile ilgili Milli Savunma Bakanlığına yazdıkları yazıya ancak 2 gün önce, alt komisyon raporu hazırlandıktan sonra cevap alabildiklerini kaydetti. Üskül, ''Verilen bilgi de istediğimiz cevap değildi. Çünkü, biz sıkıyönetim komutanı, yardımcısı ve irtibat subaylarının isimlerini ve adreslerini istemiştik. Bize o dönemde Kars'ta görev yapan ne kadar subay varsa listesi gönderdirildi. İstediğimiz o değildi. 4-5 kişinin somut bilgisini istemiştik. O bilgiyi halen alamadık. Ancak seçimlerin yaklaşmış olması nedeniyle raporu tamamlamak gerekiyordu. Ümit ediyorum ki bundan sonrasını Kars Cumhuriyet Savcılığı sürdürecektir'' dedi. Ulaştıkları kanaati yineleyen Üskül, şöyle devam etti: ''Alt komisyonumuz Cemil Kırbayır'ın sorgulama sırasında kendisine yapılan işkenceden kaynaklanarak yaşamını yitirdiği kanaatine varmıştır. Öldürme kastı var mıydı, yok muydu? Ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuç olarak kanaatimiz sorgulama sırasında öldüğüdür. Ondan sonra cesedinin yok edildiği kanaatine ulaşmış bulunuyoruz. Ancak cesedin ne yapıldığı konusunda herhangi bir bilgi alamadık. Daha önce yaptığım birkaç açıklamada da kamuoyuna bir çağrı yapmıştım. Muhtemelen bu gelişmelerden vicdanı rahatsız olan birkaç kişi vardır. Cesedin ne yapıldığını bilen birkaç kişinin olması gerekir. Mutlaka görevliler alıp bir yere götürdüler. Ve onlar hayattalar şimdi. Bekçi, polis, sıkıyönetim görevlisi olabilir. Bilenler olduğunu düşünüyoruz. Vicdan sahibi birkaç kişiyi bekliyoruz, Cemil Kırbayır'ın nereye gömüldüğü ya da ne yapıldığı konusunda bilgi vermeleri için.'' Üskül, o dönemde görev yapan emniyet, MİT ve sıkıyönetim görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldıklarını bildirerek, Kırbayır ile ilgili raporu hemen Kars Cumhuriyet Başsavclıığına göndereceklerini ve gereğinin yapılmasını isteyeceklerini kaydetti. Üskül, Ceylan ile ilgili raporu da ilgili başsavcılığa göndereceklerini bildirdi.