-"TİMURLENK OPERASI" ANKARALI SANATSEVERLERLE ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - Dönemin en güçlü müziksel trajedilerinden ''Timurlenk Operası'', yarın Türkiye prömiyeri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Timurlenk ile Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid arasındaki rekabetin hikayesi, Barok operasının önemli isimlerinden George Frederic Handel'in müzikleriyle taçlanacak. Eseri sahneye koyan Mehmet Ergüven, operanın orkestra şefliğini Alessandro Cedrone'nin yaptığını, 6 solist ve 22 kişilik bir orkestra ile çalıştıklarını söyledi. Eserin dekorunun Nihat Kahraman'a, kostümlerinin Sevda Aksakoğlu'na ve ışık düzeninin Emin Saraçoğlu'na ait olduğunu anlatan Ergüven, eserin bütün Handel operaları içerisinde en uzun konuşmalı opera olduğunu belirtti. Sanatçıların adeta bir maratona girdiğini ve özveriyle çalıştığını ifade eden Ergüven, ''Gece gündüz ellerinden notalar düşmedi. Zor olacağını biliyorduk ama bu kadarını tahmin etmiyorduk'' dedi. Barok operasının en çarpıcı örneklerinden olan Timurlenk'in Türkiye'de oynanan üçüncü Handel operası olduğuna değinen Ergüven, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Handel'in 39 operası var. Timurlenk, yaratıcılığının doruk döneminde yazdığı önemli eserlerinden hatta 2-3 başyapıtından biri. Diğerleri Jul Sezer ve Sense operaları. Dünya operasının repertuvarına bakıldığında Handel'in ağırlıklı bir yeri var. Bugün Avrupa'da hangi kente giderseniz gidin mutlaka bir Handel Operası izleyebilirsiniz. Şimdi Türkiye'de Timurlenk ile seyirciyi selamlayacağız. 1402 yılında Ankara'da Timur ile Yıldırım Bayezid arasında geçen hikaye, aşağı yukarı 600 yıl sonra Handel'in yazdığı opera ile yeniden Ankara'da olacak. Bizim için önemli konulardan biri de bu. Handel bu operayı 1724'de bestelemiş, savaştan yaklaşık 300 yıl sonra ve şimdi de Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.'' -''ULUSLARARASI STANDARTLARDA KISALTMA YAPTIK''- Ergüven, Timurlenk Operası'nın uzun konuşmalı olduğuna işaret ederek, eserin ortalama 3, 3.5 saat sürdüğünü kaydetti. Bu sürenin Türk seyircisi için uzun olduğunu belirten Ergüven, ''Bu tür operalar Avrupa'da da oynandığı zaman belirli ölçülerde kısaltılıyor. Bunun da bir ölçüsü var elbette kendimize göre yapamıyoruz. Eserde, notaların nerelerinin kısaltılacağı belli. Biz de o kısaltmalara uyduk. Bugün Timurlenk'i Berlin'de Londra'da izleyecek olsanız bu versiyonu göreceksiniz. Uluslararası standartlarda kısaltmalar yaptık'' diye konuştu. Seyircinin yarım saatlik ara ile 3 saatlik bir opera izleyeceğini anlatan Ergüven, her rolden bir arya çıkardıklarını söyledi.