-"TİKA'NIN BÜTÇESİ 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE" BÜYÜKORHAN (A.A) - 05.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının (TİKA) faaliyetlerinin çok yoğunlaştığını belirterek, ''2010 yıl bütçesi 810 milyon lira civarındaydı, şimdi bunu bir milyar liranın üzerine çıkardık' dedi. Arınç, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde düzenlenen 8. Geleneksel Büyükorhan Görecek Yaylası Türkmen ve Yörük Şenliği'nde, bir ayda Bursa'nın dağ ilçeleri Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli'yi gezdiğini belirterek, bu bölgenin insanlarının Osmanlı Devleti'ni kuran onurlu Karakeçili boyundan olduğunu söyledi. Bu insanların Orta Asya'dan gelip bu topraklara yerleştiği ifade eden Arınç, şöyle konuştu: ''Bir büyük beyliği, bir cihangir devleti haline getirdiler. Osmanlı Devleti, yükseliş döneminde 13,5 milyon metrekare toprakta milyonlarca insana hükmediyordu. 600 sene devam etti. Adaletle, faziletle, ihsanla, en güzel iyilikleri yapmakla dünyaya nam saldı. Balkanlar topraklarımızdı, Afrika'nın, Asya'nın yarısı topraklarımızdı. Avrupa'da Viyana kapılarına kadar gitmiştik. O ecdadımız, bu topraklarda, Söğüt'te, Domaniç'te, bir büyük devlet kurdular. Bursa'nın bağrında yatan Orhangazileri, Osmangazileri rahmetle anıyoruz.'' Arınç, dağ ilçelerinin sorunlarını bildiklerini ifade ederek, ''Sorunların çözümü noktasında bugüne kadar yaptıklarımız ortada. Belediye başkanlarımızı, muhtarlarımızı dinledik. Yol ve gölet konusundaki istekleriniz karşılanacak' dedi. Pazar günü seçimlerin yapılacağını dile getiren Arınç, ''İnşallah ülkemizde yeni bir dönem başlayacak, hükümet yoluna kaldığı yerden devam edecektir. En iyi kararı verecek noktadasınız. 'Şunu yapın, bunu yapın' diyecek kadar işin nezaketinden uzak değiliz. Dağ ilçeleri, ülkenin gelişmesini, bundan sonra yapılacakları bilir, takdir eder, oyunu ona göre kullanır'' diye konuştu. -BALKAN RUMELİ GÖÇMENLERİ KONFEDERASYONU GENEL KURULU- Arınç, daha sonra Ördekli Kültür Merkezi'nde yapılan Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu 3. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Arınç, burada yaptığı konuşmada, Batı Trakya ve Balkanlar'da yaşayan Türklerle ilgili çok önemli çalışmalar yapıldığını bildirdi. Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını kurduklarını ifade eden Arınç, şöyle konuştu: ''Bu başkanlığın kuruluşundan bugüne gelecek vadettiğini görüyorum, çalışmalarının gelecek için verimli olacağını düşünüyorum. Yunus Emre Vakfı da kuruldu. Vakıf, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla ilgili kurum haline geldi. Onlar da Yunus Emre'nin öğretisini isim olarak aldı ama o ülkede soydaşlarımızla akraba topluluklarla hem Türkçenin konuşulması ve yaşatılması, hem de Türk kültürüne değer verilmesi konusunda kültür merkezleri açıyorlar. TİKA'nın faaliyetleri çok yoğunlaştı. 2010 yıl bütçesi 810 milyon lira civarındaydı. Şimdi bunu bir milyar liranın üzerine çıkardık. O ülkelerdeki tarih ve kültür varlıklarının yeniden imar ve inşası için faaliyet gösteriyorlar. Aynı zamanda o ülkelerde su getirme, hastane yapma projesi gibi ihtiyaç duyulan yerlerde Türkiye'nin varlığını gösterme adına çalışmalar yapıyorlar. TİKA'nın faaliyetleri Balkan ülkeleriyle sınırlı değil, birçok yerde yapılıyor.' Arınç, dış politikada Balkan ülkelerine yönelik yeni stratejiler, düşünceler gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, Dışişleri Bakanlığının bu konuda önemli çalışmalar yaptığını kaydetti. Arınç, Bursa'daki programlarının ardından İstanbul'a gitti.