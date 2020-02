"Ticaret savaşlarının bedelini Amerikalılar ödeyecek"

Gonca Yağcı, (DHA) – Yapılan bir ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşları, Amerika’daki tüketici fiyatlarını artıracak ve beklenildiği gibi yeni istihdam yaratmayacak.



Londra merkezli IHS Markit ekonomi araştırma şirketinin Amerikalı şirketlerle yaptığı anket sonuçlarında, Trump yönetiminin getirdiği ek gümrük vergilerinin Amerika’daki fiyatları artıracağı ve yurtdışına giden üreticileri ülkeye geri döndürmeyeceği sonucu çıktı.

CNBC’nin aktardığına göre, 800 şirketle yapılan anket sonuçlarında her on şirketten dördü artan üretim maliyetleri nedeniyle fiyatlarına zam yapacaklarını kaydetti.

Ankete katılan şirketlerin yarısına yakını da tarife dışındaki engellemelerin arttığını ifade etti. Bunların arasında giderek artan bürokratik işlemler ve yavaşlayan gümrükleme prosedürleri bulunuyor.

Anket sonuçlarına göre her on şirketten sadece biri ABD dışında üretimlerini düşüreceklerini söylerken yine aynı sayıdaki şirket, ek gümrük vergilerinin yurtdışında daha fazla istihdam yaratmalarına olanak sağlayacağı yanıtını verdi.

İSTİHDAM YARATMAK YERİNE İŞÇİ ÇIKARILIYOR

Başkan Trump, yüksek vergilerin yurtdışındaki Amerikalı üreticilerin ülkelerine dönmelerini ve bu sayede yeni istihdam olanaklarının olacağını öngörmüştü. Trump’ın bu açıklamalarına rağmen ABD merkezli dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden General Motors satışların düşmesi gerekçesiyle 14 bin kişiyi işten çıkaracağını planladığını açıkladı. Şirket, söz konusu kararının Trump yönetiminin uyguladığı ek gümrük vergilerinden dolayı olup olmadığına ise açıklık getirmedi.

ABD’deki otomobil üreticileri de ithal çelik fiyatının artması nedeniyle zor günler geçiriyor.

Habere göre birçok şirket fiyatlarına zam yapmamak için zorlanırken ek gümrük vergilerinin faturası en sonunda tüketiciye yansıyacak.

KİŞİ BAŞINA YILDA 915 DOLARA MAL OLACAK

Danışmanlık firması ImpactECON’un yaptğı son araştırmaya göre, ekonomik etkilerin maaşlara ve fiyatlara yansıması 2019 yılında ABD’de her aileye ortalama 2 bin 400 dolar daha fazla yük getirecek.

Araştırma sonucuna göre, Trump’ın ticaret savaşı, ülkede, fiyatların zamlanması, maaşların azalması ve yatırımların daha az gelir getirmesi gibi sonuçları doğuracak. Bu da 2019 yılında her bir Amerikalıya 915 dolar olmak üzere her bir aileye ortalama 2 bin 400 dolara mal olacak.

Tarifelerin aynı şekilde uygulanması durumunda 2030 yılına kadar her bir aileye bedeli ortalama 17 bin 300 dolar olacak.