-"THY, ERBİL'E DOĞRUDAN UÇACAK" ERBİL (A.A) - 29.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Hava Yolları'nın da Erbil'e sefer yapması yönünde biz bir karar almıştık. İnşallah, 14 Nisan'dan itibaren artık Türk Hava Yolları doğrudan Erbil'e uçuşları başlatıyor. Havalimanıyla birlikte bunun da hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan, Erbil Uluslararası Havalimanı'nın açılışında yaptığı konuşmada, açılışı yapılan Havalimanı'nın Erbil'e, Irak'a ve tüm Iraklılara hayırlı olmasını diledi. Başbakan Erdoğan, beş yıllık çabanın neticesinde, bu yapıyı Erbil'e kazandıran inşaat şirketinin tüm yetkililerini, mimarından mühendisine, işçisine, yüklenici firmalara kadar herkesi kutlayarak, şunları söyledi: ''Tarihi, kültürel bağlarımızın olduğu Irak'ı ve bu güzel bölgeyi, şimdi artık havayoluyla, ki ben buna havayolu demek istemiyorum, halkın yolu diyorum, bu halkın yoluyla da birbirimize, dünyaya daha da yakınlaştırıyoruz. Bölgenin en büyük yatırımlarından biri olan Erbil Uluslararası Havalimanı, yıllık 2 milyon 750 bin yolcu kapasiteli terminal binasına; 4,5 kilometreyle dünyanın en büyük 7'inci pistine, aynı anda 30 uçağın park edeceği alana sahip. Burada şu müjdeyi de vermek isterim. Bildiğiniz gibi, Erbil'e Türkiye'den sadece özel havayolu şirketleri uçuyordu. Türk Hava Yolları'nın da Erbil'e sefer yapması yönünde biz bir karar almıştık. İnşallah, 14 Nisan'dan itibaren artık Türk Hava Yolları doğrudan Erbil'e uçuşları başlatıyor. Havalimanıyla birlikte bunun da hayırlı olmasını diliyorum.'' -İBRAHİM TATLISES'E YAPILAN SALDIRI- Erdoğan, Türk müteahhitlerinin, başta bu bölge olmak üzere, Irak'ın her köşesinin imar ve inşasına çok büyük katkılar sağladıklarını ve sağlamaya devam ettiklerini anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Açıkçası, tüm dünyada olduğu gibi, bu bölgede de, müteahhitlerimiz çok başarılı yatırımlar yapıyorlar, göğsümüzü kabartıyorlar, bizi gururlandırıyorlar. Biz, bir yandan müteahhitlerimizin, yatırımcılarımızın başarısıyla övünüyor, bir yandan da komşu bir ülkenin, kardeş Kürt halkının refahının artmasıyla seviniyoruz. Bakınız, bizim önemli bir sanatçımızın, Sayın İbrahim Tatlıses'in burada, Erbil'de çok sevildiğini biliyorum. Kendisinin burada yatırımları da var. Kendisine, İstanbul'da bir menfur saldırı yapıldı. Cuma günü kendisini ziyaret ettim. Sağlığı gayet iyi. İnşallah kısa sürede ayağa kalkar. Saldırganları da İstanbul polisimiz kısa süre içinde tespit etti, yakaladı ve adalete teslim etti. Buradan kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir şarkısında diyor ki İbrahim Tatlıses: 'Farketmez, ne dili, ne rengi, madem ki insandır, saygımız vardır. Evet, bizim için insan kutsaldır, can kutsaldır. Dini, mezhebi, dili, rengi, etnik kökeni ne olursa olsun, insan önce insandır.''