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Spor

"The Show Turkey" fitness yarışma programı için geri sayım başladı

Dünyanın en fit vücutları İstanbul'da buluşuyor 18 Kasım'daki yarışmanın jüre üyelerinden birisi instagram'da 15 Milyona yakın takipçisi bulunan dünyanın en ünlü bayan fitness ikonu Michelle Lewin fitness'ın fenomen ismi Murat Tavman Türkiye'de bir ilke

10 Kasım 2017 16:40

Dünyanın en fit vücutları İstanbul\'da buluşuyor

18 Kasım\'daki yarışmanın jüre üyelerinden birisi instagram\'da 15 Milyona yakın takipçisi bulunan dünyanın en ünlü bayan fitness ikonu Michelle Lewin

fitness\'ın fenomen ismi Murat Tavman Türkiye\'de bir ilke daha imza atıyor

İSTANBUL-DHA

15 farklı ülkeden 50\'den fazla sporcunun katılacağı \"The Show Turkey\" fitness yarışması 1 hafta kaldı.  
18 Kasım 2017 Cumartesi günü İTÜ Maçka kampüsünde saat 10:00\'da ülkemizin bu yıldan itibaren ilk defa ev sahipliği yapacağı uluslararası bir fitness yetenek yarışma programı olan ve dünyanın en fit vücutlarının yarışacağı \"The Show Turkey\"nin jüri üyeleri de dünyanın en popüler isimleri... 

Fitness ve medya dünyasında yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Türkiye\'nin ünlü fitness fenomeni Murat Tavman bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor.
Tavman\'ın (@murattavman) yapımcılığı, sunuculuğu ve jüri üyeliğini yapacağı yarışmada 15 milyona yakın takipçisi bulunan dünyanın en ünlü bayan fitness ikonu Michelle Lewin (IG:@michelle_lewin), Sergi Constance(IG: @sergiconstance) ve Tavi Castro(IG: @tavicastro) jüri üyeliği yapıp Türk hayranlarıyla buluşacaklar. 

Toplamda 30 milyon civarı bir hayran kitlesine sahip fenomen jüri üyelerinin katılacağı bu renkli etkinliğe şu ana kadar 15 farklı ülkeden 50\'den azla yarışmacı kayıt oldu ve bir çok izleyici yerlerini ayırttı. 
Program sabahtan akşama kadar 5 kameralık bir ekip ve profesyonel bir reji ekibi ile youtube\'dan canlı olarak yayınlanacak ve jürinin de kendi sosyal medya hesaplarından yönlendirmeleri ile tüm dünyadan yüksek bir izlenim alacağına kesin gözüyle bakılıyor.  
İstanbul\'un önemli merkezlerinde çok sayıda bilboard, köprü, üst geçit ve sokak direklerinde bu yarışmanın duyurusu günlerdir yapılıyor. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği fit vücutlar yarışması ve dünyaca ünlü jüri ile imza günü için biletlerin tükenmek üzere olduğu belirtildi. Online bilet satışı murattavman.com veya yarışmanın instagram sayfası @theshowturkey \'den yapılıyor.
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