-"Teyit edilen bir bilgi değil" TRABZON (A.A) - 14.08.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yakalandığı iddiasıyla ilgili olarak, ''Kurumlarımızca teyit edilen bir bilgi şu anda değil. Sadece İran'ın kendisinin yaptığı bir açıklamadır. Gelişmeleri bekliyoruz, şu anda görüşmeler yapılıyor'' dedi. Eker, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda gazetecilerin Karayılan'ın yakalandığı yönündeki haberleri sorması üzerine, şu yanıtı verdi: ''Bu İran menşeli, İran Meclis Sözcüsünden yapılan resmi bir açıklama. Bize bu noktada ulaşan, bizimle ilgili bilgi, bizim kaynaklı, kurumlarımızca teyit edilen bir bilgi şu anda değil. Sadece İran'ın kendisinin yaptığı bir açıklamadır. Gelişmeleri bekliyoruz, şu anda görüşmeler yapılıyor.''