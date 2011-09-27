-"Teskereye ihtiyaç varsa destek veririz" İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkiyi bir yıl daha uzatan tezkereye ilişkin olarak, ''Gerekçesine bakarız, eğer ihtiyaç varsa doğal olarak destek veririz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda bir gazetecinin ''Sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Başkanlığına verildi, destek olacak mısınız?'' sorusuna, ''Gerekçesine bakarız, eğer ihtiyaç varsa doğal olarak destek veririz'' karşılığını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecinin, ''Artan terör olayları var, bir kara harekatına ihtiyaç duyulabileceği gerekçesiyle verilmiş olabilir'' sözleri üzerine, ''Zaten öyle bir ihtiyaç doğarsa, herhalde iktidar, parlamentoda bu konuda siyasi partilere bilgi verir'' dedi.