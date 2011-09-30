-"Terörün sonu mutlaka gelecek" BURSA (A.A) - 29.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Terörle mücadele ediyoruz, edeceğiz, daha güçlü bir şekilde bunun sonu mutlaka gelecek'' dedi. Arınç, Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Evliya Çelebi'nin Doğumunun 400. Yıldönümü Töreni'' etkinliklerinin ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz ile bir süre görüştü. Daha sonra Başsavcı Yılmaz ile birlikte, yeni adliye binasının yapılmasının planlandığı, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nin (BUTTİM) yanındaki araziyi gezerek yetkililerden bilgi alan Arınç, buradan Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonuna geçti. Arınç, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak 9 yılda ülkeye büyük hizmetlerde bulunduklarını ifade ederek, hizmetlerin millet tarafından kabul gördüğünü, bundan dolayı kendilerine oy verildiğini söyledi. Bu dönemde Erzurum'a da çok büyük hizmetler yapıldığını anlatan Arınç, şöyle konuştu: ''Bugün Türkiye'de herkesin memnuniyet duyduğu sağlık hizmetlerini, 9 yıldır Sağlık Bakanlığı yapan hemşehriniz başardı. Bu doktor, Prof Dr. Recep Akdağ. Yaşım biraz ilerledi. Ben Recep Akdağ'ın babasıyla siyaset yaptım. O 1973'te Erzurum'dan milletvekili olmuştu, çok iyi tanışır, görüşürdük. Recep Bey der ki 'babam sizden o kadar çok bahseder ki ben siyasete sizi duyarak ısındım.' İnşallah latife ediyordur...'' -''Terör insanlık suçu''- Arınç, terörün Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Terör başımızın derdi, hepimizi üzüyor. Kan akıtıyorlar. Çocuklar, kadınlar, asker, polis, bunların hedefi oldu. Aslında bütün vatandaşlarımız terörün hedefi. Çünkü, terörün tek arzusu kan dökmek. İnsanlık suçu. 'Kimdir, nedir, kaç yaşındadır' bakmıyorlar. Mayın patlatıyorlar, çarşı ortasında bomba patlatıyorlar. Hamile kadınlar gidiyor, esnaf gidiyor, günahsız oradan geçen bir kişinin hayatına mal oluyorlar. Terörle mücadele ediyoruz, edeceğiz, daha güçlü bir şekilde bunun sonu mutlaka gelecek. Biraz daha sabır, Allah memleketimizi, milletimizi bu beladan bu musibetlerden, şerden korusun. Emellerine ulaşamasınlar. Allah o bozgunculara fırsat vermesin. Duamızı yapalım, ama duamızla birlikte işimizi de yapalım. En güzel teknik donanımlarla, en iyi yetişmiş askerimizle, polisimizle, istihbaratımızla bundan sonra terörle eskisinden daha güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. Vatan, millet düşmanlarını inşallah kıpırdayamaz hale getireceğiz.'' Erzurum'un yapısı itibarıyla içinde terörist barındırmadığını vurgulayan Arınç, ''Bazı bölgeler müstesna, küçük olmak üzere bugüne kadar hamdolsun terör Erzurum'a giremedi, Erzurum'u üzemedi, Erzurum'da hayat hakkı bulamadı. Bu Erzurumlunun imanına, Kuranına, vatanına bayrağına sahip çıktığı içindir'' diye konuştu. -Ulaşım sorunları- Bursa'nın ulaşım sorununu, kente geldiği ilk günden beri dile getirdiğine de değinen Arınç, şunları kaydetti: ''Maalesef bizim bulunduğumuz yer İstanbul'a hava yoluyla ulaşım açısından müsait değil. Uçağın kalkıp indiğine değmiyor. Ankara ile bağlantımız var, o da küçük uçaklarla. Ama direkt Erzurum ile Muş ile Trabzon ile veya Samsun ile şu anda bağlantımız yok. Yurtdışından var, o da Almanya ile. Biz, 'havaalanın yeri iyi mi seçildi, kötü mü seçildi?' o tarafını kapatalım. Şu anda 45 dakikalık uzaklıkta bir havaalanımız var. Ben gelir gelmez 3 milyonluk Bursa'nın özellikle şu kadar bin Erzurumlu, şu kadar bin Muşlu, şu kadar bin Samsunlu, hepsini biliyoruz. Bunlar elbette memleketine gidecek, akrabaları gelip gidecek. Türkiye'nin her yerine bağlantı kurarak uçmak mümkün. Ama direkt uçmak bambaşka. Bugün İzmir'den Van'a giden uçak var. İzmir'den, Trabzon'a Diyarbakır'a giden uçak var. Ancak bizim bağlantımız şu anda sadece Ankara ile. THY ile seçim öncesi konuştum, '10 tane küçük gövdeli uçak alacağız' dediler. Şimdi dünya piyasasında yazılıyorsunuz, uçakları 6 ay sonra 1 yıl sonra teker teker vermeye başlıyorlar.'' Arınç, 10 tane küçük uçak alındığı zaman bu hatlara seferler koyacaklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bulgaristan'a, Kosova'ya, Erzurum'a, Muş'a direkt uçuşlar olacak. Bu uçaklar 2012 yılında gelmeye başlayacak. Buradan Erzurum'a gideceksiniz 45-50 dakikada. Önce Ankara'ya gidiyorsunuz ama Erzurum'a bağlantısını beklerken saatler geçiyor. Bunun için tek çare Ankara'ya sefer sayımızı arttırmak, aradaki bekleme zamanını biraz daha kısaltmak. Sabah saat 10.30'da kalkan bir uçak saat 11.30'da Ankara'da oluyor ise ve Erzurum'a giden uçak akşam saat 18.00'den sonra ise bir günün gitmesi ve insanların perişan olması demektir. Burada Ankara bağlantısını saat 16.00 yaparsak, saat 18.00 Erzurum aktarması için çok fazla beklenmeyecek demektir. Bunun için çalışmalar yapılıyor. Ulaşımla ilgili sorunları biliyoruz, çözmeye çalışacağız. İnşallah bir taraftan Erzurum'a bağlanacak hızlı trenler, bir taraftan Ankara'dan Bursa'ya gelecek, İstanbul'a İzmir'e gidecek hızlı trenler, uçağa alternatif olarak gelecek. Bunlar zaman içinde olacak. Çalışmalara başladık, arkası gelecek.'' -Bilim merkezi açılışı Bülent Arınç, daha sonra katıldığı Yıldırım Belediyesi Bilim ve Eğitim Merkezi'nin açılışında, merkezin 6 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Arınç, ''İçinde herkesin çok merak edeceği, öğrenebileceği, deney alanlarıyla, insan vücuduyla, bütün uzay bilimleriyle eğitim ve öğretimde bir öğrenci için ne gerekliyse bütün laboratuvarları içinde taşıyan bir merkez oldu. Bu merkezi Bursa'ya kazandıranlara teşekkür ediyorum'' dedi.