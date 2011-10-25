-"Terörün kökünü kazımak için milletimiz sabırsızdır" TBMM (A.A) - 25.10.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletin terörün kökünün kazınması için sabırsız olduğunu belirterek, ''Bu konuda hükümetin elini tutan bizim bildiğimiz ve kamuoyuna yansıyan herhangi bir engel de görülmemektedir'' dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta yaşanan acılar ve felaketlerin peş peşe milletin ufkunu karattığını ifade etti. Terör saldırılarına değinen Bahçeli, ''Milletimizin haklı öfkesi ve tepkisi, demokratik sınır ve ölçülerde kalmış, kardeş kavgası tasarlayan, çatışma hevesinde olan ve kavga umudu taşıyan kim varsa bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştır'' dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin pazarlıklarla, müzakerelerle, lütuflarla kurulmadığını ve bu yöntemlerle de dağıtılamayacağını belirten Bahçeli, ''Milletimiz hıyanet ateşini soluğuyla, barutu inancıyla, mermiyi imanıyla, melaneti varlığıyla karşılamış ve bu zamana kadar da hamdolsun etkisizleştirerek sahiplerine iade etmiştir. Mithat Cemal Kuntay'ın mısralarıyla seslenmek isterim ki (Ölmüş gibi düşünsek bile bu vatan ölmez, zira dünyanın sırtı bu tabutun büyüklüğünü çekemez)' diye konuştu. Terörle mücadelede sonuç alınmasının mecburiyet ve milli bir görev haline geldiğini vurgulayan Bahçeli, ''AKP hükümetinin süreci oyalama ve savsaklama şansının artık kalmadı. Bölücü canilerin hakkından gelmek ve terörün kökünü kazımak için milletimiz sabırsızdır. Bu konuda hükümetin elini tutan bizim bildiğimiz ve kamuoyuna yansıyan herhangi bir engel de görülmemektedir'' şeklinde konuştu. ''PKK'yı himaye eden, teşvik edip yönlendiren Peşmerge yönetimi de haddinin bildirilmesini'' isteyen Bahçeli, sözde özgürlük ve demokrasi misyonerlerinin Türkiye'nin kan gölüne dönmesinden dolayı rahatsız olmadıklarını söyledi. Van'da meydana gelen depreme de değinen Bahçeli, milletin bu acıların üstesinden gelebilecek güce sahip olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin daha önce 17 Ağustos 1999 Gölcük ya da 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde olduğu gibi doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını anımsattı. Bu iki deprem sırasında partisinin iktidarda olduğunu hatırlatan Bahçeli, ''Şüphesiz bu kara tablonun sızısını, o dönem itibarıyla üstlendiğimiz hükümet etme sorumluluğu çerçevesinde fazlasıyla yüreğimizde hissetmiştik ama ne olursa olsun, depreme teslim olmadık ve anında milletimize koştuk'' dedi. Depremzede vatandaşların, geçici iskan problemlerinin giderilmesi için prefabrik konut, çadır ve kira yardımı gibi tedbirlerin bir an önce uygulamaya sokulması gerektiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti: ''Hasar tespiti başta olmak üzere, krizin sevk ve idaresi hızlı, sağlıklı, etkin olmalı, yardımların yerine ulaşabilmesi için organizasyon aksaklıklarına fırsat verilmemelidir. Depremden zarar görmüş kardeşlerimizin maişet temini sağlanmalı, aç ve açıkta kalmamaları temin edilmelidir. Arama ve kurtarma çalışmalarının profesyonelce yapılması, bu konuda hızlı ve atak olunması gerekmektedir. Önemli olan bir başka husus ise riskleri azaltacak tedbirleri hayata geçirecek girişimleri başlatmak ve ihmallerle yıllarımızı heba etmemektedir. Özellikle İstanbul merkezli bir depremin vahim sorunlara ve zararlara neden olabileceği hepimizce bilinmektedir. Vurdumduymazlıkla geçirilen her anın bedeli ve sonuçları tabiidir ki ağır olacaktır. Bu kapsamda imar ve inşaat mevzuatı çağın şartlarına göre yeniden yorumlanmalı, depreme dayanıklı konutların inşası gecikmeksizin yapılmalıdır.