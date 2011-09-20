-"Terörü şiddetle ve nefretle telin ediyorum" OSNABRÜCK (A.A) - 20.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara'daki patlamayla ilgili olarak, ''İnsanlıktan hiç nasibini almamış insanların, sivil insanlara karşı nasıl terör uyguladığını ve Ankara'da bir saldırı yaptıklarını öğrendim. Bu terörü şiddetle ve nefretle telin ediyorum'' dedi. Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile geldiği Osnabrück Belediye Binası'nda bir konuşma yaptı. Konuşmasının başlangıcında, Berlin'den Osnabrück'e gelmeden önce üzücü bir haber aldığını dile getiren Gül, ''İnsanlıktan hiç nasibini almamış insanların, sivil insanlara karşı nasıl terör uyguladığını ve Ankara'da bir saldırı yaptıklarını öğrendim. Hayatını kaybedenler var. Onlara başsağlığı diliyorum ve bu terörü şiddetle ve nefretle telin ediyorum'' diye konuştu.