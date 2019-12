-"Terörle mücadelenin gecesi, gündüzü, bayramı olmaz" ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, terörle mücadelede en ufak zafiyetin söz konusu olmayacağını belirterek, ''Bunun gecesi, gündüzü, bayramı söz konusu olmaz. Daima, her zaman teyakkuzda olur güvenlik güçlerimiz ve gereğini her zaman yapar'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Hakkari'deki hain saldırıyla ilgili soruları yanıtladı. Milli Güvenlik Kurulu'nun yarın toplanacağı anımsatılarak, toplantı öncesinde zirve yapılması ihtimalinin sorulması üzerine, öncelikle bütün şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti. Şehit ailelerine, Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dileyen Gül, terörist saldırılarda bazı artışların olacağı yönünde zaten istihbarat bilgileri verildiğini belirtti. Gül, buna göre de tedbirler alındığını, yeni düzenlemeler ve yeni hazırlıklar yapıldığını söyledi. MGK'nın en önemli konusunun her zaman terörle mücadele olduğunu belirten Gül, ''Hükümetin, Silahlı Kuvvetlerimizin bununla ilgili çalışmaları vardır. Bütün bunlar yarın tartışılacaktır, görüşülecektir'' diye konuştu. Gül, bir gazetecinin, hükümetin yeni dönem için Ramazan sonrasına işaret ettiğini anımsatarak, ''Neden bekliyor gibi eleştiriler var'' demesi üzerine, şöyle konuştu: ''Herhalde yanlış anlaşılıyor. Böyle bir bekleme falan söz konusu değildir. Ama terör örgütünün bazı pusu faaliyetleri yapacağına ilişkin istihbaratlar olduğu için buna karşı alınan tedbirler vardır. Herhalde bu ima edilmiştir. Yoksa bunun gecesi gündüzü söz konusu olmaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Tabii ki Ramazan ayında halkın dikkatini çekmek için, özellikle Kürt vatandaşlarımızın dikkatini çekmek için terörün ne olduğunu, Ramazan ayında bile, böyle bir ayda bile pusu kurularak, kalleşçe saldırılar düzenlendiği konusunda bütün halkımızın dikkatini, özellikle de açıkçası bütün Kürt vatandaşlarımızın dikkatini çekip terörün ve terörün içerisinde olanların, bu örgütün ne olduğunu gösterme açısından söylenmiştir bütün bunlar. Yoksa terörle mücadelede en ufak bir zafiyet söz konusu olmaz. Bunun gecesi, gündüzü, bayramı söz konusu olmaz. Daima, her zaman teyakkuzda olur güvenlik güçlerimiz ve gereğini her zaman yapar. Ama geniş anlamda yeni bir stratejinin yeni bir çalışmanın yapıldığını hepiniz biliyorsunuz. Bununla ilgili söylenmiş olabilir bu sözler. Bundan yanlış anlamlar çıkarmamak gerekir.'' Cumhurbaşkanı Gül, terörle mücadelede yeni dönemin demokratik açılım süreciyle birlikte devam edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin dile getirildiğinin ifade edilmesi üzerine de, ''Memleketimizde şüphesiz ki güzel şeylerin olduğu gayet açıktır. Vicdanlara ters gelen şeylerin giderildiği ama güzelliklerden hoşlanmayan, daima kötülüklerin olmasını isteyen insanların olduğu da bir vakıadır. Hiç kimse de bunu inkar edemez'' dedi. Terör örgütünün güzelliklerden, demokrasiden, Türkiye'nin gelişmesinden, Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgemizin zenginleşmesinden, oradaki insanların devletine, milletine bağlılığından korktuğunu belirten Gül, son olayların bunu provoke etmekle halkın devletine, milletine olan bağlılığını zedelemekle ilgili olduğunu söyledi. Gül, ''Bütün bunlara karşı devletimiz, bütün güvenlik güçlerimiz müteyakkızdır, gecesi gündüzü söz konusu değildir. Devletin gücü üstünde herhangi bir gücün olmadığını bütün herkes, içeride dışarıda dünya alem bilmesi gerekir. Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum'' diye konuştu.