-"TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ŞART" ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Bu sorunları (terör) yaşayan ve çözen bütün ülkelerde siyasi partilerin işbirliği ve bu konuda yardımlaşması en önemli anahtar olmuş. Bir diğer anahtar medya... İngiltere, İspanya örneği dediğinizde hepsinde temel noktalardan biri, hiçbir siyasi parti bu konuları iç siyasi malzeme olarak kullanmamış. Bu bir milli meselesidir. Sadece iktidarın meselesi değildir'' dedi. Kanal 7'de ''Başkent Kulisi'' programında Gazeteci Mehmet Acet'in sorularını yanıtlayan Atalay, Türkiye'de terörün önemli bir mesele olduğunu, hükümet olarak sorunun çözümü yönünde ''insan odaklı'' adımlar attıklarını belirtti. Terörle mücadelede demokratikleşme, özgürlük ve insan haklarının anahtar rolü olduğuna işaret eden Atalay, ''8 yıllık süreçte demokratikleşme adına her adım atıldı. Demokratik açılıma hükümet önem veriyor. Daha ileri adımlar atılacak. Yapılan çalışmaların sonucunda gelinen noktada Türkiye bu konuda çok ileri mesafe katetti'' dedi. Terör sorununun çözümünde siyasi partilerin yardımlaşmasının önemine işaret eden Atalay, ''Bu sorunları (terör) yaşayan ve çözen bütün ülkelerde siyasi partilerin işbirliği ve bu konuda yardımlaşması en önemli anahtar olmuş. Bir diğer anahtar medya... İngiltere, İspanya örneği dediğinizde hepsinde temel noktalardan biri, hiçbir siyasi parti bu konuları iç siyasi malzeme olarak kullanmamış. Bu bir milli meselesidir. Sadece iktidarın meselesi değildir'' diye konuştu. Bakan Atalay, terörün çözüme kavuşturulması konusunda siyasi partilerden, yürütülen çalışmalara çok katkı sağlanamadığını kaydetti. Bu konuda, CHP'nin son dönemde yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren Atalay, aynı şekilde MHP'den de beklentileri olduğunu dile getirdi. -''BDP'DEN DAHA FAZLA KATKI BEKLİYORUZ''- BDP ile temasın ise devam edeceğini bildiren Atalay, ''BDP sadece bir siyasi parti değil, bu konularda meşru muhatap... Bundan sonra da görüşmeler devam edecek. BDP'nin bu konuya daha fazla katkı vermesini arzu ediyoruz. BDP'nin sorumlu siyaset üslubu benimsemesini, katkı vermesini bekliyoruz. BDP'yi önemsiyoruz'' dedi. Atalay, kimlikçi siyasetten ve öfkeyi artıran tutumlardan kaçınılması gerektiğinin de altını çizdi. Bakan Atalay, ayrıca farklı dil ve lehçelerin Türkiye'nin zenginliği olduğunu belirterek, Türkçe bilmeyen vatandaşların meramını anlatmak için gerektiğinde bunları kullanabileceğini söyledi. Yer isimlerinin değiştirilmesi konusunda hükümet olarak kararlılıklarını sürdürdüklerini, çoğunluğun istemesi halinde köylerin isminin değiştirilmeye devam ettiğini kaydetti. İçişleri Bakanı Atalay, polislerin askerlik hizmetinden muaf olması konusunda ise çalışmaların devam ettiğine değinerek, ''Bu konuda bir söz verdik. Çalışmanın üzerindeyiz umarım geç olmadan gerçekleşir. Bu konuda bir çözüm getirilecek. İnşallah seçimden önce sonuçlanır diye umuyorum ama tam bir takvim veremiyorum'' şeklinde konuştu. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutlayan Beşir Atalay, bayramın acıya dönüşmemesi için sürücülerin dikkatli olmalarını istedi. Atalay, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmeleri için asayiş ve trafik konularında gereken tedbirlerin alındığını da sözlerine ekledi.