-"Teröristle o bölgede yaşayanları ayırt ediyoruz" ESKİŞEHİR (A.A) - 23.08.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Terörle, teröristle o bölgede yaşayan kardeşlerimizi kesinlikle ayırt ediyoruz, ayırt etmelisiniz. Bu ayrımı çok iyi yapalım'' dedi. Bakan Yazıcı, Odunpazarı Evleri Yaşatma Projesi 2. Etap çalışmasının açılışında yaptığı konuşmada, söz konusu projenin çökmek üzere olan tarihi Odunpazarı'na adeta yeniden hayat kazandırdığını kaydetti. Hükümetin tabiat ve kültür varlıklarının, vakıf eserlerinin hayat bulması noktasında büyük bir hassasiyet gösterdiğini ifade eden Bakan Yazıcı, şöyle konuştu: ''Türkiye'de 1998-2002 yılları arasında tabiat ve kültür varlığı ismi altında onarımı, restorasyonu yapılan eser sayısı 46'dır. 8,5 yılda Türkiye'nin her yerinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve sorumluluğu içinde ya da hazineye ait olup bakımsız halde bulunan eserleri de hesaba katarsak restorasyonu, onarımı yapılan ya da yıkılmış yok olmuş, tarih kitapları içinde onların fotoğraflarını, planlarını da gözeterek yeniden ihya ederek ülkeye kazındırılan esere sayısı 5 bini aştı. Burada emeği geçen herkese tebrik ediyorum.'' Konuşmaların ardından Bakan Yazıcı, Vali vekili Ekrem Ballı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Salih Koca ve Ülker Can, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ve beraberindekiler açılışı gerçekleştirdi. Bakan Yazıcı daha sonra Atlıhan Çarşısı'nı gezdi. Yazıcı, işleme makinesinde lületaşı işledi. Yazıcı'ya, lületaşından yapılmış satranç takımı ve Yunus Emre büstü hediye edildi. Yazıcı, tarihi Odunpazarı'ndaki bazı evleri ve sanat atölyelerini de ziyaret etti. -''Türkiye önü açık bir ülkedir''- Yazıcı ve beraberindekiler Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) tarafından Eskişehir Şoförler Odasında düzenlenen iftar programına katıldı. Yazıcı, EESOB Başkanı Ekrem Birsen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in de katıldığı yemekte yaptığı konuşmada, Türk milletinin yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı çok önemseyen bir millet olduğunu kaydetti. Türkiye'nin dünyanın yoksul kesimlere el uzattığını anlatan Yazıcı, şöyle konuştu: ''Bugün Türkiye Somali'de daha önce Uzak Doğu'da, Asya'da, Gazze'de yoksul kesimlere el uzatıyorsa onun arkasında bizim mayamızda var olan bu özeliklerimiz yer alıyor. Bu özelliklerimiz sosyal dokumuzun, toplumsal yapımızın en temel yapıştırıcılarıdır. Dün Türkiye 70 cente muhtaç bir ülkeydi. Bugün Türkiye el açan değil, el uzatan durumdaysa Somali'ye milyonlarca lira kaynak ve ayni yardım aktarıyorsa bunun arkasında Türk milleti var. Gece gündüz demeden bu mantalite içinde insan sevgisini gözeterek insanlığa ışık saçmaya gayret ediyoruz.'' Bakan Yazıcı, Türk milletinin en önemli zenginliklerinden birinin birliği, bütünlüğü ve kardeşliği olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Bu coğrafya hepimizin, Türkiye hepimizin yurdu. Eskişehir sadece Eskişehirlilerin değil, Türkiye'de yaşayan herkesin. Aynı şekilde Diyarbakır'da sadece Diyarbakırlıların değil, Türkiye'de yaşayan herkesin mülküdür. Biz yurda, vatana böyle bakarız. Ve bu anlamda hiç kaygınız olmasın terörle, teröristle o bölgede yaşayan kardeşlerimizi kesinlikle ayırt ediyoruz, ayırt etmelisiniz. Bu ayrımı çok iyi yapalım. Çünkü o terör unsurlarının içinde neredeyse birçok ırka mensup insanlar var. Biz bir taraftan mücadelemizi onların anlayacağı dille, lisanla, eylemle sürdürürken bir taraftan da insanımızın beklediği, hak ettiği Türkiye'nin yeni demokratik bir anayasaya kavuşması noktasındaki hedefimizden asla sarfınazar etmeyeceğiz. Türkiye önü açık bir ülkedir. Türkiye lider bir ülke konumundadır. Türkiye'nin parlayan yıldızı bu coğrafyada daha da parlayacak ve eminim ki bütün mazlum haklara dünyaya daha gür daha aydınlıklı ışık saçacak hale gelecek.'' Bakan Yazıcı, programın ardından Yüksek Hızlı Tren ile Ankara'ya döndü.