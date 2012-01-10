-"Teröre kim zemin hazırlıyorsa onların peşinde olacağız" ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Teröre kim zemin hazırlıyorsa biz onların peşinde olacağız. Markası ne olursa olsun peşinde olacağız. Asla geri adım atmak yok'' dedi. Başbakan Erdoğan, Marriott Otel'de düzenlenen İdareciler Günü kutlama ve ödül törenine katıldı. Konuşmasında KCK konusuna değinen Başbakan Erdoğan, bu konuyla ilgili idarecilere seslendi. Erdoğan, şunları söyledi: ''İşte biliyorsunuz, içindesiniz. KCK, KCK, KCK... Nasıl olur da KCK'yı tutuklarsınız? Nasıl olur da şöyle yaparsınız, böyle yaparsınız? Bunlar belediye başkanı şudur budur vesaire... Teröre kim zemin hazırlıyorsa biz onların peşinde olacağız. Markası ne olursa olsun peşinde olacağız. Asla geri adım atmak yok. Zira kimin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. İyi takip ediyoruz. Dedik ya gerekirse inlerine kadar gideceğiz, gidiyoruz. Niye? Çünkü bu ülkenin huzurunu, bu ülkenin barışını, refahını engellemeye bozmaya kimsenin hakkı yok. Ve bu konuda valilerimiz, kaymakamlarımız, güvenlik güçlerimiz şu ana kadar fedakarca, birlik, beraberlik içerisinde, silahlı kuvvetlerimizle, jandarmamızla, emniyet güçlerimizle el ele dayanışma halinde bir mücadele sürdürüyoruz. Onun için kendilerini alkışlıyorum. Onun için kendilerini tebrik ediyorum ve inanın ülkemizin aydınlık yarınları işte bugün atılan tohumların inşallah semeresi olacak.''