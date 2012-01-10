T24 LogoT24 Logo
Politika

"Teröre kim zemin hazırlıyorsa onların peşinde olacağız" ANKARA (A.A)

10 Ocak 2012 20:49

-"Teröre kim zemin hazırlıyorsa onların peşinde olacağız" ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Teröre kim zemin hazırlıyorsa biz onların peşinde olacağız. Markası ne olursa olsun peşinde olacağız. Asla geri adım atmak yok'' dedi. Başbakan Erdoğan, Marriott Otel'de düzenlenen İdareciler Günü kutlama ve ödül törenine katıldı. Konuşmasında KCK konusuna değinen Başbakan Erdoğan, bu konuyla ilgili idarecilere seslendi. Erdoğan, şunları söyledi: ''İşte biliyorsunuz, içindesiniz. KCK, KCK, KCK... Nasıl olur da KCK'yı tutuklarsınız? Nasıl olur da şöyle yaparsınız, böyle yaparsınız? Bunlar belediye başkanı şudur budur vesaire... Teröre kim zemin hazırlıyorsa biz onların peşinde olacağız. Markası ne olursa olsun peşinde olacağız. Asla geri adım atmak yok. Zira kimin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. İyi takip ediyoruz. Dedik ya gerekirse inlerine kadar gideceğiz, gidiyoruz. Niye? Çünkü bu ülkenin huzurunu, bu ülkenin barışını, refahını engellemeye bozmaya kimsenin hakkı yok. Ve bu konuda valilerimiz, kaymakamlarımız, güvenlik güçlerimiz şu ana kadar fedakarca, birlik, beraberlik içerisinde, silahlı kuvvetlerimizle, jandarmamızla, emniyet güçlerimizle el ele dayanışma halinde bir mücadele sürdürüyoruz. Onun için kendilerini alkışlıyorum. Onun için kendilerini tebrik ediyorum ve inanın ülkemizin aydınlık yarınları işte bugün atılan tohumların inşallah semeresi olacak.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24