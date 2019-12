-"TERÖRE İZİN VERMEYECEĞİZ" BURSA (A.A) - 08.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Biz bin yıldan beri kardeş yaşamış milletin çocukları olarak teröre izin vermeyeceğiz, memleketimizde huzurlu yaşayacağız'' dedi. Arınç, partisinin Osmangazi İlçe Teşkilatı tarafından Bağlarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen nokta mitinginde, 3 gün sonra seçim olacağını belirterek, seçime birçok partinin girdiğini söyledi. AK Parti olarak listede, baştan birinci olduklarını ifade eden Arınç, şöyle konuştu: ''Seçimin sonucu çok şükür oy pusulasından belli, baştan birinci biziz. Allah'a ham dolsun sondan birinci olmak da vardı. Allah bizi baştan birinci yaptı. İnşallah bu seçimlerde sadece birinci sırada değil, ustalık döneminde, iktidarda tekrar buluşacağız. O güne 3 gün kaldı. Pazar günü akşamı bu saatlerde Allah kısmet edecek, sağ olanlar görecek, milletimiz tekrar büyük bir sevgiyle, güvenle ve destekle AK Parti'yi tekrar iş başına getirecek. 'Tek başına iş başına' diyecek.'' Anamuhalefet Partisi'nin her yerde bir şey vadettiğini belirten Arınç, şunları kaydetti: ''Keşke sözünde durabilse. Keşke geçmişte CHP'nin defterinde milletin hayrına yaptığı bir iş olsa. AK Parti'yi kurda kuşa yem etmeyeceksiniz. Güçlü iktidar, inşallah devam edecek, koalisyonlar dönemi olmayacak. Hükümet, her söylediğini yapacak, milletimizin her derdine koşacağız, daha çok gelir, iş, kazanç sağlayacağız. 72 milyon milletimiz, bu topraklar üzerinde hiçbir ayrımcılık olmadan, aynı güç ve adaletle hizmet alacak. Biz bin yıldan beri kardeş yaşamış milletin çocukları olarak teröre izin vermeyeceğiz, memleketimizde huzurlu yaşayacağız. Herkes kendi kimliğini rahatlıkla ifade edecek, dilini konuşacak. Bunun için her türlü imkanları hazırlayacağız. Bu ülkede ayrımcılık olmayacak.'' Sık sık sloganlarla sözleri kesilen Arınç, kalabalığın coşkusu ve desteğinden etkilendiğini belirtti ve seçimlerde destek isteyerek konuşmasını tamamladı.