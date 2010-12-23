-"TERÖR TOPLANTISI" SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve terörle mücadelede gelinen son durumun değerlendirildiği toplantı sona erdi. Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 3.5 saat süren toplantıya, Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili asker ve sivil bürokratlar katıldı.