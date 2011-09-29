-"Terör saldırılarını bütün kadınlar kınamalı" ÜSKÜP (A.A) - 29.09.2011 - Bilal Yakınbaş - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınlara yönelik terör saldırılarına ilişkin olarak, ''Tabii ki yüreğimizden hissettik, bundan gerçekten çok huzursuz ve mutsuz olduk bir vahşet bunlar. Ama bunu bütün kadınların, annelerin kınaması ve protesto etmesi gerekir, bilhassa Kürt annelerin... Başbakanın da dediği gibi 'Yazmalarınızı ne zaman yere sereceksiniz' onu bekliyoruz. İnşallah kadınlar bu bilince sahip olursa Türkiye'de terör asla barınmaz'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ile Makedonya'da Türk çarşısını gezdi ve davet edildikleri dükkanda hediyelik eşyaları incelediler. Emine Erdoğan, gazetecilerin ''Makedonya'yı beğendiniz mi?'' sorusu üzerine, ''Makedonya'ya ilk gelişim değil, burası bizim vatanımız adeta. Dost, kardeş, akrabayız hepimiz. Çok candanlar, sevecenler, misafirperverler. Buraya geldiğimiz zaman çok duygulanıyoruz. Bizim mimarimiz, her şeyimiz, sanki kendi vatanımız gibi. Gibisi fazla, öyle hissediyorum. Çok sayıda Türk var. Ortak noktalarımız çok. Çok iyi kaynaşıyoruz'' dedi. Emine Erdoğan, terör örgütünün kadınlara yönelik saldırılarına ilişkin soruya da ''Tabii ki yüreğimizden hissettik, bundan gerçekten çok huzursuz ve mutsuz olduk bir vahşet bunlar. Ama bunu bütün kadınların, annelerin kınaması ve protesto etmesi gerekir. Bilhassa Kürt annelerin... Başbakanın da dediği gibi 'yazmalarınızı ne zaman yere sereceksiniz' onu bekliyoruz. İnşallah kadınlar bu bilince sahip olursa Türkiye'de terör asla barınmaz'' yanıtını verdi.