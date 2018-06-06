"Terör örgütü PKK Türkiye'nin teknolojik gelişimine zarar verdi"

İSTANBUL, (DHA) - Terör örgütü PKK\'nın Türkiye\'ye 40 yıllık maliyetini yorumlayan İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen, \"Türkiye maddi-manevi kaynaklarını 40 senedir heba ediyor. Güçlü bir Türkiye\'nin bölgede istikrarı sağlayabilme yeteneği ve potansiyeli engelleniyor. Kalıcı istikrar, birlik-beraberlik, refah, güven, bolluk olacaktı; bunları elimizden aldılar. Türkiye\'nin büyüme gücünü geri bıraktırdılar. Aksi halde birçok alanda olduğu gibi teknolojide de dünyada daha iyi yerlerde olabilirdik\" dedi.

Terör örgütü PKK\'nın proje olarak başlatıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Özmen, \"Bölgede güçlü bir Türkiye’nin kalıcı istikrarı sağlayabilme yeteneğini ve potansiyelini engellemek istiyorlar. Oysaki biz bölgesel güç olma potansiyeline sahibiz. Terör örgütü PKK, Türkiye\'nin yüksek teknolojik gelişimine zarar verdi. Terör örgütü PKK olmasaydı teknolojide daha da ileride olurduk\" diye konuştu.

\"UZAY TEKNOLOJİSİ VE YERLİ UÇAK ÜRETİMİNDE İLERLEME KAYDEDERDİK\"

Bölgede yaşanan göçlere dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Özmen, \" Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki sosyo-ekonomik yapı değişiyor. Belirli bir ekonomik gücü olan aileler Batıya göç etti. PKK\'yla mücadele uğruna bu kadar maddi manevi zarar görmemiş olsaydık; kaynaklarımızı daha faydalı projelerde kullanabilirdik. Türkiye hak ettiği yerde mutlaka olurdu. Mesela Mustafa Kemal Atatürk 1937 senesinde Eskişehir’deki Tayyare Alayı\'nı ziyaret ettiğinde \'İstikbal göklerdedir\' demiş. O günlerden bu yana biz göklerle ilgili bir şey yapmadık, üretim yapabilirdik. Uzay teknolojilerini geliştirirebilirdik. Ya da bilişim teknolojileriyle ilgili, gelecekle ilgili genetik teknolojileri, robotik teknolojiler, kod yazma gibi teknolojilerde daha iyi olurduk. Milli olmayan unsurlar tarafından hep tıkanmışız\" ifadelerini kullandı.

\"PKK YURT İÇİNDE ETKİNLİĞİNİ KAYBETTİ\"

Terör örgütü PKK\'nın yurt içinde etkinliğini kaybettiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özmen, \"OHAL uygulamasıyla şehir merkezlerinde, meskun mahallerde etki alanları kısıtlanmış gibi görünüyor. Sadece kırsalda faaliyette bulunabiliyorlar. O da güçlü olduğu zamanlardaki gibi değil, daha çok imkanlarını yurt dışına kaydırmış durumdalar\" dedi.

\" TÜRK VE KÜRT HALKI KARDEŞTİR\"

Aynı coğrafyada aynı tarihi yaşamış, aynı kültürü, ülküyü ve dini paylaşan iki kadim milletin kardeş olduklarını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Özmen, \"Kurtuluş Savaşı\'nda birlikte mücadele etmişler, Balkan Harbinde, Trablusgarp’ta, Çanakkale\'de, Filistin\'de, Kanal Cephesi\'nde, Galiçya\'da, Kafkasya\'da, bütün cephelerde birlikte emperyalizme karşı savaşmışlar\" diye konuştu.

\"2015\'DEN SONRA GÜVENLİK HARCAMALARI ARTTI\"

Proje Terör örgütü PKK yüzünden Türkiye’nin ekonomik kriz ve sıkıntılar yaşadığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Özmen,şunları söyledi:

\"Özellikle 2015 sonrası bütçelerde çok fazla güvenlik harcamaları yapıldı. Bu durum milli gelirde düşmeye yol açtı. Dolayısıyla küresel ülke milli gelir sıralamasında da geriye düştük. Bölgede hayvancılık ve tarım durma noktasına geldi. Gelir kaynaklarının azalması, güvensiz ve istikrarsız ortamların oluşmasıyla bölge halkındaki sermaye birikimine sahip olan ailelerin çoğu batıya göç etti. Bölgedeki il ve önemli ilçelerin hemen hemen hepsinde sosyo-ekonomik olarak büyüme yerine küçülme oldu.\"

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