-"Terör kendisine kurşun sıkıyor" ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğretmenlere yönelik saldırıların, terörün kendisine sıktığı bir kurşun olarak geri döneceğini düşündüğünü belirterek, öğretmenlere ''Bütün öğretmenlerimiz kendilerinden emin bir şekilde görevlerini yapmaya devam etsinler ve bu tip hadiselerden etkilenmesinler'' diye seslendi. Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile katıldığı, ''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İşbirliği Protokolü''nün, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Son günlerde yaşanan terör olaylarında PKK tarafından bazı öğretmenlerin kalkan olarak kullanıldığı söyleniyor, orada görev yapan öğretmenlere bir mesajınız olacak mı?'' sorusu üzerine Dinçer, hükümetin konuyla ilgili alınması gereken tüm tedbirleri aldığını belirtti. Dinçer, ''Bütün öğretmenlerimiz kendilerinden emin bir şekilde görevlerini yapmaya devam etsinler ve bu tip hadiselerden etkilenmesinler. Ben bunların tekil hadiseler olduğunu, mevzi problemler olarak kalacağını tahmin ediyorum. Ama herşeye rağmen teröre de şunu söylemek gerekiyor, bunlar yerinde kalacak hadiseler değil. Özellikle öğretmenlerimize yönelik yapılan bu saldırıların aslında terörün kendisine sıktığı bir kurşun olarak geri döneceğini düşünüyorum'' diye konuştu. Terörün bugüne kadar bölgenin geri kalmışlığını istismar ettiğini, iktisadi ve sosyal alanlardaki problemleri kendi lehine kullandığını ifade eden Dinçer, şöyle konuştu: ''Halbuki bizim öğretmenlerimiz oraya, o bölgenin makus talihini yenmek üzere gidiyorlar ve hizmet veriyorlar. Çocukları eğitiyorlar. Yoksulluğun ortadan kaldırılması, gelir dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesi, insan haklarına ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi konularında eğitimler yapıyorlar. Bu, ülkenin geleceğine bir katkıdır. Zannediyorum terör, artık bu tip problemlerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler arttıkça, kendi varlığından ve meşruiyetinden endişe etmeye başlıyor. Öyleyse biz öğretmenler olarak orada bütün gücümüzle çocuklarımızı eğitmeye ve bunları öğretmeye devam edeceğiz, etmeliyiz. Terör de buna yönelik davranışlarına son vermeli.'' -''Bize daha rasyonel gözle bakılsın''- Milli Eğitim Bakanı Dinçer, bir gazetecinin ''Bugün bir gazete yer aldı, bazı tarih kitaplarında Süryanilere ilişkin ifadelerin yer aldığı ve bu ifadelerin Süryanileri üzdüğü belirtiliyor. Bu konuda bir değerlendirmeniz olacak mı?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Bu konuda herkes çok rahat olsun. Bizden de emin olsunlar, varsa bir yanlışlık onu düzeltiriz. Bu çok açık ve net. Ama onun ötesinde aynı haberin içeriğine baktığınızda bu kitabın aslında 2009 yılından beri Türkiye'de tedavülde olduğu söyleniyor. O zaman 2009 yılındaki bir kitabın bugün gündeme getirilmiş olmasını siz çok makul görüyor musunuz? Yine bunun gibi aslında bu zamana kadar eğitim sistemi içerisinde var olan bir çok şeyin yine son günlerde pişirilip yeniden gündeme getirilmiş olmasını sizin takdirinize bırakıyorum. Ama net bir şey söylemek isterim, öküzün altında buzağı arama anlayışı bence çok doğru bir yaklaşım değil. Eğitimin ideolojik bir perspektiften çıkarılması, rasyonel, bu ülkenin geleceğiyle alakalı ve çocuklarımızın birey olmalarıyla sonuçlanacak bir çaba olduğunu fark etmeleri ve yapılacak tüm değerlendirmelerin de bu perspektiften ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Ben bu tip çabaların aslında çok eskimiş, çok bayatlamış çabalar olduğunu düşünüyorum. Bize birazcık daha rasyonel bir gözle bakılmasını tavsiye ediyorum.'' Dinçer, İstanbul Erkek Lisesi'ne SBS'ye katılmayan bir öğrencinin kayıt olduğuna dair iddiaların hatırlatılması ve değerlendirmesinin sorulması üzerine de, konuyu bilmediğini, gerekirse inceletip daha sonra bir açıklama yapabileceğini belirterek, ''Ama gayri hukuki bir işlem varsa bunlara izin vermeyiz. Bu kadar basit'' dedi.