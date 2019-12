-"Terör hak ve özgürlüklerin düşmanıdır" SİVAS (A.A) - 13.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, güvenlik ve özgürlük dengesinden asla taviz vermeden, terörle mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. AK Parti Sivas Gençlik Kolları'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. olağan kongresine katılan Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin üzerinden 5 ay geçtiğini, bu seçimde Türk milletinin, geçmiş dönemlerde yaptığı hizmetleri dikkate alarak AK Parti'yi yeniden iktidara getirdiğini, bu başarıdaki en büyük çalışmanın ve gayretin de gençlik kollarında olduğunu söyledi. Bu seçimlere milletin yüzde 87'lik bir katılım sağladığını hatırlatan Yılmaz, seçim sonucunda milletin ''yepyeni bir anayasayı en geniş katılımla oluştur'' mesajını verdiğini belirterek, ''İnşallah bu seçimde demokrasimiz güçlenmiştir'' dedi. Yapılacak yeni anayasaya herkesin katkı vermesini isteyen Yılmaz, ''Türkiye'nin 21. yüzyıla giderken sağlam temelleri atılacaktır. Anayasa hakkında herkes ne biliyorsa her sivil toplum kuruluşu, her insan, mutlaka buna söylenmeden katkı vermesi gerekmektedir. Türkiye çıktığı bu medeniyet yolculuğunda asla geri dönmeyecek ve 2023 hedeflerine kararlılıkla yol alacaktır. Türkiye olarak her alanda başlattığımız değişim sürecini yeni dönemde de devam ettirmek, daha ileri hedeflere ulaşmak için 'durmak yok, çalışmaya devam. Durmak yok, hizmete devam' diyoruz. Bu doğrultuda en büyük görevimizin bugünün ihtiyaçlarına cevap veren, eksikliklerinden arındırılmış, demokratik ve özgürlükçü yeni bir anayasa hazırlamak olduğuna inanıyoruz. Bu yönde toplumsal büyük bir beklenti var. Milletimizin de bizden bu yönde büyük beklentileri var'' diye konuştu. Türkiye'nin dışlayıcı ve yasakların garantisi olan bir anayasa değil, özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: ''Bu anayasa geçmiş dönemin demokratik ayıplarından arındırılmış, dışlayıcı değil kapsayıcı, ötekileştirici değil kucaklayıcı, ayrıştırıcı değil bütünleyici, baskıcı değil özgürlükçü bir anayasa olacaktır. Bireyi ve onun haklarını esas alan, milli birliğimizi ve ortak değerlerimizi koruyan, toplumsal çeşitliliği tehlike olarak değil zenginlik olarak kabul eden, tek sesliliği değil çoğulculuğu öne çıkaran bir anayasa olacaktır. İşte bu anayasa yapıldığında Türkiye 21. yüzyılda bölgenin de lideri olacaktır. Türkiye, güçlenen demokrasisi, büyüyen ekonomisi ve istikrarıyla bölgenin ve dünyanın parlayan yıldızıdır. Türkiye, istikrar ve güven zemininde bu seviyeye ulaştı, demokratik reformlarla, kardeşlik ve birlik projesini güçlendirerek, bölgesinde daha da yükselecektir. Bu yıldızın parlamasında Sivaslı kardeşlerimin ve özellikle gençlerin büyük katkısı ve emeği var. Yıllarca demokratik hayatın içerisinde yeterince yer alamamış kadınlar ve gençler, bugün AK Parti'nin en önemli kadrolarında Türk siyasetine yön vermektedirler.'' -''Eğitim bütçesini savunma bütçesinin üzerine çıkardık''- ''Gençler göz bebeğimiz, istikbalimizdir'' diyen Yılmaz, ''Bu nedenden dolayıdır ki, eğitim bütçesini savunma bütçesinin üzerine çıkardık. Bu nedenden dolayıdır ki, bütün gençleri sağlık sigortası kapsamına aldık. Bu nedenden dolayıdır ki, Türkiye'de geçmiş, bu ana kadar yapılmamış dershanelerin 3'te birini AK Parti iktidarı döneminde yaptık, açtık. Bu nedenledir ki, Türkiye'nin her iline üniversite kurduk. Eğitime, sağlığa verdiğimiz değerlerde de sağlıklı bir nesille 21. yüzyılı karşılayacağız'' ifadelerini kullandı. Türk gencinin artık çağdaş toplumlardaki yaşıtlarıyla aynı imkanlara sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Yılmaz, AK Parti iktidarında önceliğin çocuklar ve gençlere verildiğini söyledi. Gençlere daha iyi bir Türkiye teslim etmeyi asli vazifeleri olarak gösteren Yılmaz, AK Parti gençliğinin, geçmiş kuşakların ideolojik çatışmalarını sahiplenmeyen, inanç ve idealleri için yola çıkmış bir gençlik olduğunu ifade etti. Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: ''Bizim anlayışımızda yaşanmış hatıraları ve gelecek umutları paylaşanlar bir millettir, birlikte yaşama iradesi olanlar bir millettir. Sevinç gibi hüznü de, mutluluk gibi acıyı paylaşmasını da bilenler de bir millettir. Bu topraklarda yaşayan herkes bu millet tanımının içindedir. AK Partili gençler, ideolojik kamplara bölünen, statükonun bekçisi, hamasetin sözcüsü asla olmamıştır ve olmayacaktır da. Sözü barış, inancı barış olan, yeryüzünde en büyük değer olan insanın kendini geliştirmesinin ancak barış ortamında olabileceğine inanan gençlik olarak da dünyada, yurtta da barışı istiyoruz ve her ortamda barışı savunuyoruz. Kadınların ve gençlerin sadece siyasette değil, hayatın her alanında aktif birer katılımcı olmalarını istiyoruz.'' -''Terörle mücadelemize devam edeceğiz''- Terörle mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, ''Güvenlik ve özgürlük dengesinden asla taviz vermeden, terörle mücadelemize de devam edeceğiz. Terör özgürlüklerin düşmanıdır. Terör, hak ve özgürlüklerin düşmanıdır. Özgürlüklerimizi de, haklarımızı da, hukukumuzu da teröre kurban vermeyeceğiz. 74 milyon vatandaşımızın hak ve hukukunu koruyarak büyük bir restorasyon projesi geçiriyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini pekiştirici adımlar atıyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, biz geçmişte yapılan hataların tekrarlanmasına asla izin vermeden, demokrasi, özgürlük ve güvenlik dengesinden asla ve asla taviz vermeden özgürlükleri ve demokrasiyi geliştireceğiz'' diye konuştu. Türkiye'nin bu yeni dönemde değişime bütün hızıyla devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin kazanımlarına yeni kazanımlar katacağını belirterek, ''Milletimizden ve sizlerden ricamız, Türkiye'ye olan inancınızı kaybetmeyiniz. Şartlar ne olursa olsun ülkemize de güvenin, hükümetimize de güvenin. Ülkemin aydınlık geleceği adına duyduğunuz heyecanı asla kaybetmeyin. Türkiye yere sağlam basmaktadır'' dedi. Bu kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Yılmaz, ''Yolumuz uzun, yapacak daha çok işimiz var. Yarınınız bugünden daha aydınlık olsun diyorum. Yolunuz, bahtınız ve ufkunuz açık olsun diyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum'' ifadelerini kullandı. Yılmaz, AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman ve teşkilat üyelerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kongreye, AK Parti İstanbul milletvekilleri Muhammet Bilal Macit ve Mehmet Muş, Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin ve Ali Turan ile partinin bazı yetkilileri de katıldı. Kongreden önce de Vali Ali Kolat, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve diğer yetkililerle birlikte Sivas Kalesi'ni ve tarihi Gökmedrese'yi gezen Bakan Yılmaz, Sivas Belediyesi'nin Kale Projesi çalışmaları hakkında Ürgüp'ten bilgi aldı.