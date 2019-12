-"Terör, enstrüman olarak kullanılıyor" TBMM (A.A) - 21.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Karabağ meselesinin Azerbaycan kadar Türkiye'nin de meselesi olduğunu belirterek, ''Zaman zaman araya fitne, fesat sokmak isteyenler var, içimizden var, dışımızdan var. Bunlara bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz izin vermemelidir'' dedi. Çiçek, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile bir araya geldi. Çiçek, Asadov'u, Başkanlık binası girişinde karşıladı. Çiçek'in makamındaki baş başa görüşmenin ardından, heyetlararası görüşmeye geçildi. Çiçek, TBMM Tören Salonundaki heyetlerarası görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Azerbaycan heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok özel olduğunu vurguladı. Çiçek, ''Her ülkenin bir çok ülkeyle ilişkisi var ama bizim sizinle ilişkimiz, devletlerarası ilişkilerden öte bir kardeşlik ilişkisidir. Bunu da en güzel merhum Haydar Aliyev ifade etti; bizler bir millet iki devletiz. Dünyada birbirine böylesine anlamlı hitapta bulunan başka iki ülke olduğunu sanmıyorum. O nedenle aramızdaki ilişkiler son derece dostça ve kardeşçe...'' diye konuştu. Türkiye'nin uluslararası alanda ve başka ülkelerle ilişkilerde en üst düzeyde ilişki yoğunluğu olan ülkenin Azerbaycan olduğunu kaydeden Çiçek, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Hükümet ve Parlamento üyelerinin her vesile ve fırsatta ziyaret ettiği ülkelerin başında Azerbaycan'ın geldiğini hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve organlarının bir geleneği olduğunu belirten Çiçek, şöyle konuştu: ''Sayın Cumhurbaşkanları, Meclis başkanları ve başbakanlar göreve geldiklerinde ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan ve KKTC'ye yapmaktalar. Bu bazen arka arkaya olmaktadır. Bu da Azerbaycan'ın bizim açımızdan ne kadar önemli ülke olduğunu açıkça gösteriyor. O nedenle sizin ziyaretiniz bu ilişkilere yeni bir boyut kazandırıyor. Sizi burada görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. İnanıyorum ki hükümetler, yöneticiler düzeyindeki ziyaretlere, siz ve ben Parlamento başkanları olarak daha yoğun bir çabayla, gayretle yeni bir boyut kazandırırız. İlişkilerimiz daha da güçlenmiş olur.'' Çiçek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesinin sadece iki ülke açısından değil, bulundukları bölgede ve Kafkasya'da barış ve iktidarın sağlanması açısından da önemli olduğuna işaret ederek, iki ülkenin dünyanın en istikrarsız bölgelerinden birinde yer aldığını hatırlattı. Ekonomik ilişkilerdeki çaba, gayret ve ortak yatırımların bu anlamda önemli olduğunu dikkati çeken Çiçek, ''Gerek doğalgaz hattı, petrol boru hattı, demiryolu hattı, inşallah bu bölgeyi dünyaya bağlayacak, aramızdaki ilişkileri güçlendirecektir'' dedi. -''Parlamentolar daha aktif devreye girmeli''- İki ülkenin ortak davaları olduğuna işaret edene Çiçek, şöyle konuştu: ''Bunlardan biri Azerbaycan açısından da bizim açımızdan da önemli olan Karabağ meselesidir. Karabağ sorununa, oradaki haksız işgale ve yapılan katliamlara karşı tavrımızı her vesileyle ifade ettim. Şundan emin olabilirsiniz; Parlamentomuzun mevcudu 550'dir. 550 Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu üyesi vardır. Ben dahil 550 kişi, Azerbaycan dostluk grubunun ister kayıtlı, ister kayıtsız gönülden üyeleridir. Birlikte yapacağımız bir çabayla, gayretle her iki ülke açısından da hayati önemi olan ve dünya kamuoyuna anlatılması gereken konularda parlamentolarımızın da daha aktif olarak devreye girmeleri gerekmektedir. Karabağ meselesini TBMM'de konuştuk konuşuyoruz, bundan sonra da konuşuruz. Katliamların yıldönümünde arkadaşlarımız gündeme getirdi, bu dönem de böyle olacaktır. Bizim yurtdışı görüşmelerimizde ister ikili, ister çok yönlü görüşmelerde Türkiye'nin gündemdeki konularının ötesinde değişmez iki gündem konusu vardır; Biri Kıbrıs, biri Karabağ'dır.'' Çiçek, her 10 Aralıkta, ''İnsan Hakları Günü''nde yaptığı konuşmalarda, Karabağ'daki işgale ve milyonlarca insanın yerinden yurdundan edilmesine yer verdiğini, ''İnsan hakları alanında dünyanın bir hassasiyeti varsa bu konuyu mutlaka gözönünde bulundurması gerektiğini'' ifade ettiğini anlattı. ''İkili ilişkilerde hiçbir bakan arkadaşım yok ki temaslarında bunu gündeme getirmesin. Aynı şey partilerimiz açısından da önemlidir..'' diyen Çiçek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Şundan emin olabilirsiniz; Karabağ meselesi en az sizin kadar bizim de meselemizdir. Bunu neden söylüyorum, çünkü zaman zaman araya fitne, fesat sokmak isteyenler var. içimizden var, dışımızdan var. Bunlara bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz izin vermemelidir. Bizimki tarihi, derin bir dostluktur, derin bir kardeşlik ilişkisidir. İnanıyorum ki Kıbrıs konusu da sizin için öyledir, öyle olmalıdır. Bugün orada haksız bir tecrit var. Maalesef uluslararası dünyanın adaleti biraz şaşkın, terazisi biraz bozuk. Çözümden yana olan ile olmayanı karıştırıyor, çözümden yana olanı cezalandırmaya çalışıyor. Bunların başında da AB üyeleri geliyor. 2004 yılında halkoylamasında KKTC'nin vatandaşları çözümden yana olmuştur, arkasından söz vermişlerdir ama sözlerinin arkasında durmamışlardır. Tabiatıyla bunun bir arka planı var, bunun böyle olmasının bir hesabı var. Ama Türk kardeşler olarak kendi hesabımızı kendimizin yapması lazım. Parlamentolar arasındaki ilişkileri geliştirmemiz lazım. Şu günlerde en üst düzeyde KKTC'ye yapılacak ziyaretler, davetler ve birlikte ortak çabalar önemli. Şöyle yapabiliriz: TBMM'den bir heyet, Azerbaycan Parlamentosundan, KKTC Parlamentosundan bir heyet, Lefkoşa'da bir toplantı yapabiliriz, burada birlikte yapabiliriz, Bakü'ye birlikte gelebiliriz. Ama bu beraberliğimizin, kardeşliğimizin somut örneklerini ortaya koymamız gerekir diye düşünüyorum. Zaten orada bir temsilcilik var. Onun daha üst düzeyde mütala edilmesi gerekmektedir.'' -''Gerçeği ortadan kaldırmaz''- İki ülkenin ortak meselelerinden birinin de terör sorunu olduğunu belirten Çiçek, ''Maalesef terör meselesi tüm insanlık için tehdittir. Aslında büyük bir savaştır. İnsan haklarına yönelmiş en yaygın şiddet hareketidir. Bunun bedelini ödeyen ülkelerden biri de biziz. Bu sıkıntıyı yaşamayan bilmiyor. Maalesef terör, uluslararası politikada bir enstrüman olarak kullanılıyor. Bu çok şey ifade eder. Bu lafın arkasında da bir sürü somut gelişme var'' dedi. Çiçek, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in PKK'yı ''terör örgütü'' olarak ifade etmesinin, Türkiye'de büyük takdir topladığını belirterek, bunun başka ülkelere de örnek olması umudunu dile getirdi. İsrail ile olan sıkıntılara işaret eden Çiçek, şunları kaydetti: ''Maalesef uluslararası hukuka aykırı, ceberut bir anlayışla uluslararası sularda insanlarımızın hayatına mal olan bir uluslararası tavır, bir müdahale olmuştur. 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunun hiçbir şekilde izahı mümkün değildir. Kim hangi manevrayı çevirirse çevirsin, bu eylemin uluslararası hukuka aykırı olduğu gerçeğini oradan kaldırmaz. Tabiatıyla böylesine uluslararası hukuka aykırı konularda şu veya bu şekilde himaye görürse, başka noktada da başkalarının uluslararası hukuka aykırı eylemleri anlayışla karşılanır ki dünya yaşanmaz hale gelir. Bu konuda da Azerbaycan'ın bu yönde aynı tavrı sürdüreceğini, bu haksızlık ve hukuksuzluğu kabullenmeyeceğine olan inancımız da tamdır.'' Parlamenter diplomasiyi daha etkin kullanmaları gerektiğine işaret eden Çiçek, TBMM Başkanı olarak bu konuda her türlü çabaya, teklife katkı vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. -''Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız''- Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov da konuşmasında, kendilerini ''öz ülkelerine'' gelmiş gibi hissettiklerini söyledi. Azerbaycan ve Türkiye'nin eskiye dayanan tarihi kökleri olduğunu belirten Asadov, ''Köklerimiz, dinimiz, dilimiz birdir'' dedi. Asadov, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin giderek arttığına işaret ederek, TÜRKPA'nın faaliyetlerinin giderek artırılması gerektiğini söyledi. Asadov, ülkesinin Ermenistan ile arasındaki en büyük sorunun Dağlık Karabağ olduğunu ifade etti. Azerbaycan'ın bu konudaki en büyük destekçisinin Türkiye ve Türk halkı olduğunu ifade eden Asadov, ''Biz, kardeş Türkiye ile Dağlık Karabağ sorununu çözeceğiz'' dedi. Azerbaycan Parlamentosundaki en büyük dostluk grubunun, Türkiye ile olan dostluk grubu olduğunu belirten Asadov, 125 milletvekilinin tamamının Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu üyesi olduğunu ve dostluk grupları arasında karşılıklı ziyaretlerin olması gerektiğini vurguladı. Asadov, İsrail'in Mavi Marmara Gemisine yaptığı saldırı konusunda Türkiye'yi desteklediğini ifade ederek, dün Ankara'da gerçekleşen bombalı saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ülkesinde de terör olaylarının yaşandığına dikkati çeken Asadov, Azerbaycan'ın, terörle mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi. Her gelişlerinde Türkiye'nin büyük gelişmesine şahit olduklarını belirten Asadov, Türkiye'nin dünya ekonomileri arasında 15. sırada olduğunu belirtti. Oktay Asadov, eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Mustafa Kemal Atatürk'ün iki ülkeye miras bıraktıkları istikamette ilişkilerin gelişmesinin önemini vurguladı. Asadov, iki ülke arasında kültürel, askeri ve ekonomik alanlarda 156 anlaşma imzalandığını ifade ederek, Türkiye'nin, Azerbaycan'a başta Dağlık Karabağ sorunu olmak üzere, uluslararası alanda verdiği desteği vurguladı. Asadov, görevlerine yeni seçilen milletvekilleri ile TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i kutladı. Heyetlerarası görüşme, daha sonra basına kapalı olarak sürdü.