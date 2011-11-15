-"Tepkimiz daha farklı olacak" ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'deki Türk varlığına karşı gösterilen saldırıları kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek, ''Şiddetle bunları zaten kınadık. Bu konuda eğer gerekli tedbirleri almazlarsa şüphesiz ki bunlar tekrarlanırsa tepkimiz daha farklı olacaktır'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül ile Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schmitt, Çankaya Köşkü'ndeki baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. Açıklamaların ardından soruları yanıtlayan Gül, bir gazetecinin ''Suriye'de şiddet sarmalı büyüyor. Son olarak saldırıların hedefi Türk diplomatik temsilcilikleri oldu. Türkiye kısmi tahliye işlemlerini de yaptı. Türkiye'nin yakın dönemde Suriye'ye dönük yeni önlemler alacağı, sınırda tampon bir bölge de oluşturulacağı konuşuluyor. Siz bu saldırıları nasıl değerlendirdiniz? Türkiye bundan böyle önümüzdeki süreçte Esad yönetimine karşı neler yapacaktır'' sorusu üzerine, Türkiye'nin son yıllarda en büyük dış politika yatırımını Suriye'ye yaptığını ifade etti. Gül, şöyle konuştu: ''Suriye'nin güçlü olması, Suriye halkının mutlu olması ve Suriye ile dostluğumuzun samimiyetini göstermek için bunları yaptı. Bütün bu yakınlığı gösterirken de dış baskılara rağmen Suriye ile yakınlaştı. Bu yakınlaşması sayesinde Suriye'nin demokratik değişimini, ilerlemesini sağlamayı amaçladı. Ama ne yazık ki Suriye yönetimi, halkın beklentileri doğrultusunda köklü adımlar atma ve değişimler yapma yerine halka karşı baskı ve şiddet kullanmayı tercih etti. Bugün olanların hiçbiri sürpriz değil. Çünkü siz de takip ettiniz, biz olacakları ve işlerin nereye kadar gideceğini çok açık bir şekilde söyleyip gerekenin yapılmasını hep hatırlattık. Maalesef Suriye bugün çıkmaz bir sokağın içine girmiştir. Arap Birliğinin son aldığı karar da gayet açık ortadadır ki Türkiye olarak da destekledik biliyorsunuz. Tabii ki Suriye'deki gerek vatandaşlarımız, gerek oradaki varlığımız büyükelçimiz, diplomatlarımız, diplomatik misyonlarımız bunlara karşı gösterilen saldırıları kabul etmek mümkün değil. Şiddetle bunları zaten kınadık. Bu konuda eğer gerekli tedbirleri almazlarsa şüphesiz ki bunlar tekrarlanırsa tepkimiz daha farklı olacaktır.''