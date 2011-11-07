-"Temizlemezlerse biz kendimiz temizleriz" KIRIKKALE (A.A) - 07.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Ya o ülkeler kendi topraklarındaki teröristleri temizlerler, bizden yardım isterlerse beraber yaparız, onu da yapmıyorlarsa biz kendimiz gidip, temizleriz. Bunun kararlılığı içindeyiz'' dedi. Atalay, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Kırıkkale'de, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Türkiye'nin birçok badire atlattığını vurgulayan Atalay, terörle mücadele konusuna değinerek, şunları söyledi: ''Türkiye'de devrim yaşandı. Bu kavramı bilerek koyuyorum. Ama bugün dünyanın o değişik ülkelerinde olduğu gibi demokrasi içinde devrim oldu. İkna ile iyi anlatarak, hedeften korkmadan büyük değişim oldu. Ülkemizin hem ekonomisinde hem imarında. Kurban Bayramına girerken Türkiye'de bazı olaylar yaşandı. Birincisi terör olayı yaşadık. Ama şunu da iyi bilin, bu konuda kararlığımızı biliyorsunuz. Biz bu sorunları çözmek istiyoruz ama terör oldukça, misli ile karşılık verildi ve verilecek. Şu anda bayram gününde dahi karadan, havadan çok ciddi bir güvenlik hareketi devam ediyor. Diğer ülkelerle, dış ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Yani bu konuda biz kararlıyız, Türkiye'nin başından bu belayı biz alacağız. Yani terör durursa, bizim daha yapacağımız çok işimiz var. Geçenlerde Kuzey Irak Yönetim Başkanı Türkiye'de idi. Orada biz kendisine ifade ettik. Ya o ülkeler kendi topraklarındaki teröristleri temizlerler, yardım isterlerse beraber yaparız, onu da yapmıyorlarsa biz kendimiz gidip, temizleriz. Bunun kararlılığı içindeyiz.'' -Van'daki deprem- Van'daki depreme de değinen Atalay, kurtarma ekiplerinden önce devletin ilgili organlarının bölgeye gittiğini vurguladı. Depremin ardından Türkiye'deki tüm kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdiklerini anlatan Atalay, ''Orada büyük bir kardeşlik var, büyük bir dayanışma var. Burada onu bir kere daha gördük. Türkiye'nin Van ve Erciş için nasıl tek vücut olduğunu gördüler. Ben şuna inanıyorum, Van farklı olacak. Deprem süresince maddi sıkıntı çekmedik. Avrupa krizle boğuşurken, bizim Başbakanımız gitti, ekonomik dar boğazdan geçen Avrupa için hangi tedbirlerin alınması lazım, hangi politikaları izlemek lazım, adete ders verdi. Bir zamanlar Türkiye oralara gidemiyordu. 'Bizi Avrupa Birliğine almayanlar düşünsün' ifadeleriyle yüksek dereceden konuşma yapmaya gidiyoruz artık oraya'' diye konuştu.