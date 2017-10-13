"Teknolojiyi etkin kullanan büyümeden daha büyük pay alacak"

İstanbul, 13 Ekim (DHA) – SAP Türkiye Genel Müdür Uğur Candan 2018 yılında küresel ekonomide büyüme beklendiğini, bu büyümeden teknolojiyi etkin kullananların pay alabileceğini söyledi ve iş dünyasını \"Fırtına başladığında hazırlık yapmak çok geç olur” sözleriyle uyardı.

“Digital Business” teması ile gerçekleştirilen ve 1600’ün üzerinde şirketten 5000’in üzerinde profesyoneli bir araya getiren SAP Forum’da konuşan Candan, IMF’nin verilerine göre dünyadaki ekonomik krizin bittiği ve yavaş da olsa 2018’in tüm dünya ülkeleri için bir büyüme yılı olmasının beklendiğini vurguladı ve ekledi:

\"İster Endüstri 4.0 ister Toplum 5.0 diyelim içinde bulunduğumuz devrimi geçmişte yaşanan devrimlerden ayıran özellik yarışın herkes için aynı noktadan başlıyor olması.

\"İlerleyen teknoloji ile tüm araçlar elimizin altında. Bu devrimin hedefi insan hayatına dokunmak ve iyileştirmek.

\"Bu sebeple modern dünyada insanları, süreçleri ve nesneleri akıl katarak entegre bir şekilde bir araya getirmeliyiz.

\"Başarılı bir dönüşüm projesi için müşterinin, çalışanın ve iş ağlarının gücünden yararlanmalıyız.\"

Teknoloji ile genç yaşlarda tanışmanın öneminini de vurgulayan Candan, bu alandaki çalışmalarını ve yeni girişimlerini de tanıttı.

Yeni başlattıkları Genç Profesyoneller Programıyla bir yılda 2 milyon dolarlık yatırımla yeni mezun ve işsiz gençlere eğitim vereceklerini ilk kez SAP Forum’da açıklayan Candan, bu eğitimlerin ardından işe yerleştirme konusunda da sorumluluğu aldıklarını belirtti.

SAP Forum’da iş ortaklarına çağrıda bulunan Uğur Candan, program için verilecek her 1 TL\'lik desteğe karşı SAP’nin de 1 TL daha koyacağını ve iş ortaklarının yatırımlarını destekleyerek 2 milyon doların üzerinde yatırım yapacaklarını belirtti.

Türkiye’de 2018 yılında başlayacak bu programdan dünyanın 15 ülkesinde toplam 1258 genç mezun oldu, bunları yüzde 98’i SAP, iş ortağı ve müşterisi tarafından işe alındı.

SAP Güney Avrupa ve MENA İnovasyon Başkanı Carlos Diaz Perez’in de bir sunum yaptığı Forum’da ayrıca Türkiye’nin dijitalleşme alanında öncü şirketleri arasında yer alanCarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ve Koç Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Önder Korkmaz, SAP Türkiye ile yürüttükleri dönüşüm projelerini ve dijital dünyadaki liderlik deneyimlerini katılımcılar ile paylaştılar.